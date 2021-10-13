Кто может достаться России в стыках, если уступим Хорватии. Роналду, Италия и Испания рискуют пролететь мимо ЧМ-2022

Расклады на финише отборочного турнира.

Группа А

И О Мячи 1. Сербия 7 17 16-8 2. Португалия 6 16 16-4 3. Люксембург 6 6 5-14 4. Ирландия 6 5 8-8 5. Азербайджан 7 1 4-15

Расписание оставшихся матчей

11 ноября. Азербайджан — Люксембург, Ирландия — Португалия

14 ноября. Португалия — Сербия, Люксембург — Ирландия

Здесь все максимально просто. Все решится в очном матче Португалии и Сербии, меняется только контекст. Если португальцы тремя днями ранее проиграют в Дублине, им нужна будет только победа, при любом другом исходе Криштиану Роналду и его друзей устроит и ничья.

Группа В

И О Мячи 1. Швеция 6 15 12-3 2. Испания 6 13 13-5 3. Греция 6 9 7-6 4. Грузия 7 4 4-12 5. Косово 7 4 4-14

Расписание оставшихся матчей

11 ноября. Грузия — Швеция, Греция — Испания

14 ноября. Греция — Косово, Испания — Швеция

Швеции для того, чтобы выйти на ЧМ-2022, достаточно взять четыре очка в последних двух матчах. Для попадания в стыки хватит и ничьей с Грузией.

У Испании тоже все просто — две победы гарантированно выводят ее в финальный турнир. Если, например, Швеция поделит очки с Грузией, то тогда в заключительном туре против скандинавов «красной фурии» может хватить и ничьей — для этого нужно выиграть в Греции с разницей «+2» и крупнее.

Греция де-факто лишилась шансов на первое место. Она может догнать по очкам Швецию, но у нее значительно хуже разность — «+1» против «+9», за два матча такое не отыграть. Однако греки еще могут стать вторыми: нужно победить в обоих своих матчах и надеяться, что Испания не обыграет Швецию.

Группа С

И О Мячи 1. Италия 6 14 12-1 2. Швейцария 6 14 10-1 3. Болгария 7 8 6-10 4. Сев.Ирландия 6 5 5-7 5. Литва 7 3 4-18

Расписание оставшихся матчей

12 ноября. Италия — Швейцария, Северная Ирландия — Литва

15 ноября. Северная Ирландия — Италия, Швейцария — Болгария

Ситуация довольно простая: Италия и Швейцария 12 ноября в очном матче разберутся, кто станет первым. Победа — это почти гарантия, учитывая, что в последнем туре и итальянцы, и швейцарцы играют с уступающими в классе соперниками.

Ничья выгоднее «скуадре адзурре» — у нее на два пункта лучше разность мячей. Отыграть такое можно, если бы в соперниках у швейцарцев в последнем туре было условное Сан-Марино. Накидать авоську голов Болгарии сложнее.

Группа D

И О Мячи 1. Франция 6 12 8-3 2. Украина 7 9 9-8 3. Финляндия 6 8 7-7 4. Босния 6 7 8-7 5. Казахстан 7 3 5-12

Расписание оставшихся матчей

13 ноября. Босния — Финляндия, Франция — Казахстан

16 ноября. Босния — Украина, Финляндия — Франция

Франция почти гарантированно первая — для этого чемпионам мира надо просто обыграть дома Казахстан.

А вот со вторым местом все очень запутанно. По идее, наилучшие шансы у Боснии, которая дома играет с двумя прямыми конкурентами. Две победы гарантируют балканцам стыки. Хватит и четырех очков при условии, что Финляндия крупно не обыграет дома Францию.

Украине для второго места нужно побеждать в Боснии. Но и этого может не хватить, если финны обыграют Боснию и Францию. Не особо реалистично, но возможно. При этом украинцам может хватить и ничьей — но при условии, что Босния и Финляндия должны сыграть вничью, а финны еще и уступить Франции.

Группа Е

И О Мячи 1. Бельгия 6 16 21-4 2. Чехия 7 11 12-9 3. Уэльс 6 11 8-7 4. Эстония 6 4 8-16 5. Белоруссия 7 3 6-19

Расписание оставшихся матчей

13 ноября. Бельгия — Эстония, Уэльс — Белоруссия

16 ноября. Чехия — Эстония, Уэльс — Бельгия

С первым местом все понятно — оно на 99% достанется Бельгии.

А все остальные финишные разборки между Чехией и Уэльсом вообще не имеют никакого значения: и те и другие на 99% окажутся в стыках при любом раскладе. Все дело в формате плей-офф, куда помимо 10 сборных, которые займут вторые места в отборе, попадут две команды, выигравшие свои группы в Лиге наций. Определяться они будут по рейтингу. Выглядит он так:

1) Франция

2) Испания

3) Италия

4) Бельгия

5) Уэльс

6) Австрия

7) Чехия

8) Венгрия

9) Словения

10) Черногория

11) Албания

12) Армения

Первые четыре сборные почти наверняка не вылетят из топ-2 своих отборочных групп. Соответственно, если второй останется Чехия — Уэльс идет в стыки через Лигу наций. Если вторыми станут валлийцы, то один из двух слотов достается Чехии. Бинго!

Группа F

И О Мячи 1. Дания 8 24 27-0 2. Шотландия 8 17 13-7 3. Израиль 8 13 18-15 4. Австрия 8 10 11-14 5. Фареры 8 4 4-17 6. Молдавия 8 1 4-24

Расписание оставшихся матчей

12 ноября. Молдавия — Шотландия, Австрия — Израиль, Дания — Фареры

15 ноября. Австрия — Молдавия, Израиль — Фареры, Шотландия — Дания

Космическая Дания — первая. Скандинавы — единственные в отборочном турнире, кто еще не терял очки и не пропускал голы.

Со вторым местом тоже почти все ясно: Шотландии нужно просто выиграть у немощной Молдавии. Даже если этого вдруг не случится, Израиль для поддержания интриги должен победить в гостях Австрию.

Австрийцы, кстати, на 99% окажутся в стыках — как победитель своей группы в Лиге наций.

Группа G

И О Мячи 1. Нидерланды 8 19 29-6 2. Норвегия 8 17 15-6 3. Турция 8 15 19-15 4. Черногория 8 11 11-11 5. Латвия 8 5 8-13 6. Гибралтар 8 0 3-34

Расписание оставшихся матчей

13 ноября. Норвегия — Латвия, Турция — Гибралтар, Черногория — Нидерланды

16 ноября. Гибралтар — Латвия, Черногория — Турция, Нидерланды — Норвегия

Если не произойдет каких-то сенсаций, то статус-кво сохранится к последнему туру — не особенно верится, что трио лидеров потеряет очки 13 ноября. Самая сложная задача у Нидерландов, но и они, по идее, должны справиться в Черногории.

Если все так и будет, то голландцы с Норвегией разыграют первое место. Турции же нужна только победа Нидерландов — тогда в случае собственного успеха в Черногории она обойдет скандинавов и станет второй. При равенстве очков у Норвегии и Турции все решит разность мячей, а у северян она пока сильно лучше — «+9» против «+4».

Группа H

И О Мячи 1. Россия 8 19 13-5 2. Хорватия 8 17 13-3 3. Словакия 8 10 9-8 4. Словения 8 10 9-9 5. Мальта 8 5 8-17 6. Кипр 8 5 3-13

Расписание оставшихся матчей

11 ноября. Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения

14 ноября. Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр

Очевидно, что и россияне, и хорваты в следующем туре должны брать три очка. Любой другой результат в матчах с Кипром и Мальтой станет сенсацией.

Поэтому, скорее всего, перед последним туром преимущество России над Хорватией останется прежним — в два очка. И нашей сборной окажется достаточно ничьей, чтобы удержаться на первом месте в группе и выйти на ЧМ-2022. Если победят хорваты — команда Валерия Карпина опустится на второе место и сыграет в стыках.

При этом для попадания на ЧМ-2022 нужно будет пройти двух соперников.

Сама схема плей-офф простая:

— 12 сборных жеребьевка разобьет на три отдельных пути по четыре команды. Шесть лучших вторых мест отборочного турнира будут «сеяными».

— В полуфиналах и финалах все проведут по одному матчу. «Сеяные» сборные будут хозяевами полуфинальных встреч, места финалов определит жеребьевка.

— Стыковые матчи пройдут в начале весны. Полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

Группа I

И О М 1. Англия 8 20 24-3 2. Польша 8 17 25-8 3. Албания 8 15 11-7 4. Венгрия 8 11 13-12 5. Андорра 8 6 7-19 6. Сан-Марино 8 0 1-32

Расписание оставшихся матчей

12 ноября. Андорра — Польша, Англия — Албания, Венгрия — Сан-Марино

15 ноября. Албания — Андорра, Польша — Венгрия, Сан-Марино — Англия

Интрига в этой группе больше воображаемая, чем реальная. Англии, чтобы стать первой, нужно взять четыре очка. Что почти наверняка и случится, учитывая, что играть британцам дома с Албанией и неважно где с Сан-Марино.

Та же история и с Польшей. Впереди у поляков матч с Андоррой, а заключительная игра с Венгрией будет иметь хоть какое-то значение, если албанцы вдруг победят на «Уэмбли», что станет невероятной сенсацией.

Группа J

И О Мячи 1. Германия 8 21 23-3 2. Румыния 8 13 11-8 3. Сев.Македония 8 12 15-10 4. Армения 8 12 8-11 5. Исландия 8 8 11-15 6. Лихтенштейн 8 1 2-23

Расписание оставшихся матчей

11 ноября. Армения — Северная Македония, Германия — Лихтенштейн, Румыния — Исландия

14 ноября. Армения — Германия, Лихтенштейн — Румыния, Северная Македония — Исландия

Германия — уже точно первая. На второе место претендуют три сборные — Румынии, Северной Македонии и Армении.

Наилучшие шансы у румын — именно у них самый благоприятный календарь: домашний матч с Исландией и почти гарантированные три очка в Лихтенштейне. Хуже всего обстоят дела у Армении, которой еще играть с Германией и у которой разность мячей «-3». То есть даже гипотетическое равенство по очкам с Румынией или Македонией ничего армянам не даст.