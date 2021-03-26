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Заболотный поздравил молодежную сборную России с победой над Исландией

13:33
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Нападающий сборной России Антон Заболотный поздравил молодежную национальную команду с победой над Исландией (4:1) в матче 1-го тура Евро-2021.

— Смотрели ли игру молодежной сборной против Исландии?

— Смотрел. Хочу поздравить команду с победой, отличное начало. Поддерживал ребят от начала и до конца.

Молодежная сборная России проведет еще два матча в рамках группового турнира Евро-2021: против Франции (28 марта) и Дании (31 марта).

(Данил Алешин)

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