Заболотный поздравил молодежную сборную России с победой над Исландией

Нападающий сборной России Антон Заболотный поздравил молодежную национальную команду с победой над Исландией (4:1) в матче 1-го тура Евро-2021.

— Смотрели ли игру молодежной сборной против Исландии?

— Смотрел. Хочу поздравить команду с победой, отличное начало. Поддерживал ребят от начала и до конца.

Молодежная сборная России проведет еще два матча в рамках группового турнира Евро-2021: против Франции (28 марта) и Дании (31 марта).

(Данил Алешин)