Заболотный поздравил молодежную сборную России с победой над Исландией
13:33
Нападающий сборной России Антон Заболотный поздравил молодежную национальную команду с победой над Исландией (4:1) в матче 1-го тура Евро-2021.
— Смотрели ли игру молодежной сборной против Исландии?
— Смотрел. Хочу поздравить команду с победой, отличное начало. Поддерживал ребят от начала и до конца.
Молодежная сборная России проведет еще два матча в рамках группового турнира Евро-2021: против Франции (28 марта) и Дании (31 марта).
(Данил Алешин)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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