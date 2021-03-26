Черчесов не разговаривал с Миранчуком об игре лидера сборной Словении Иличича

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении.

— Насколько удалось качественно подготовиться к игре со Словенией?

— Опыт у нас есть, когда играли 3 игры на одном сборе. Мы свои выводы сделали после тех сборов. После Мальты прилетели, выспались, сделали восстановительную тренировку и сегодня она несла восстановительный характер. Есть несколько игроков, которые под вопросов, но у нас есть сегодняшний день и еще завтра. Примем решение по составу немного позже.

— Какова роль Иличича, который играет с Миранчуком? Был ли разговор о нем?

— Мы видели все игры, потому что там играет Алексей. Иличич играет дисциплинировано, он игрок высокого уровня. С Алексеем я на эту тему не разговаривал, все игры смотрю сам.

Матч Россия — Словения пройдет 27 марта в Сочи и начнется в 17:00 мск.

(Данил Алешин)