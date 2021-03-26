Черчесов рассказал, почему сборная России сыграет со Словенией в Сочи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении пройдет в Сочи.

— У нас погода суровая. Здесь для нас все знакомо и комфортно, а у «Фишта» поле в хорошем состоянии, поэтому решили провести тренировку перед игрой здесь.

— Насколько важен фактор болельщиков?

— Есть определенный ажиотаж, когда болеют за тебя или против тебя, поэтому фактор есть и для гостей. Пока УЕФА 30% разрешило, но хотелось бы больше. Болельщик добавляет антуража, поэтому ждем, что он нас будет поддерживать.

Матч Россия — Словения пройдет 27 марта в Сочи и начнется в 17:00 мск.

(Данил Алешин)