Алексей Миранчук пропустит следующий матч сборной России
22:54
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук получил предупреждение в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Мальты.
Для него это второе предупреждение этом в цилке. Таким образом, футболист пропустит следующую встречу национальной команды.
8 октября сборная России на своем поле сыграет против Словакии.
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