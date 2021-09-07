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Алексей Миранчук пропустит следующий матч сборной России

22:54
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук получил предупреждение в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Мальты.

Для него это второе предупреждение этом в цилке. Таким образом, футболист пропустит следующую встречу национальной команды.

8 октября сборная России на своем поле сыграет против Словакии.

Россия — Мальта

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Иван Шитик все материалы автора

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