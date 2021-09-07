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«Полный сброд. Полная убогость». Реакция болельщиков на игру сборной России в первом тайме матча с Мальтой

22:50
7 сентября. Москва. Россия — Мальта. Фото Twitter
7 сентября. Москва. Россия — Мальта. Фото Twitter
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Сборная России выигрывает у команды Мальты после первого тайма матча отборочного цикла ЧМ-2022. Россияне ведут со счетом 1:0.

Однако качество игры команды вызывало только негативную реакцию у болельщиков.

Victorns: «Видели что-то подобное под названием сборная. Полный сброд. Полная убогость. Переходим на Хорватию. Жаль Карпина, попал в замазку. Из г...лепешку не слепишь».

Dintos: «Передач назад больше, чем вперед. И постоянные неточные пасы. Ни одного голевого момента, кроме гола. И это с карликом на своем поле. Хорошую «современную атакующую» игру поставил Карпин. Вердикт по первому тайму — ТАКОЙ ФУТБОЛ нам не нужен!»

Rummu: «Какой же убогий футбол по итогу первого тайма».

Zentmaison: «На фоне игры других сборных в параллельных матчах на наших невозможно смотреть».

Россия — Мальта

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Иван Шитик все материалы автора

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