ЧМ-2022, отборочный турнир: расписание матчей 7 сентября — Россия — Мальта и другие игры
09:00
Во вторник, 7 сентября, пройдут матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Сборная России сыграет с Мальтой, Хорватия примет Словению и другие встречи.
Группа H
Хорватия — Словения (21.45 по мск)
Трансляция на РЕН ТВ
Группа А
Азербайджан — Португалия (19.00)
Трансляция на «Футбол 1»
Трансляция на «Футбол 3»
Группа D
Трансляция на «Футбол 2»
Группа F
Трансляция на «Матч Арена»
Фарерские острова — Молдавия (21.45)
Группа G
Трансляция на «Футбол 1»
ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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