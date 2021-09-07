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ЧМ-2022, отборочный турнир: расписание матчей 7 сентября — Россия — Мальта и другие игры

09:00
Валерий Карпин общается с футболистами сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин общается с футболистами сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник, 7 сентября, пройдут матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Сборная России сыграет с Мальтой, Хорватия примет Словению и другие встречи.

Группа H

Хорватия — Словения (21.45 по мск)

Трансляция на «Матч ТВ»

Хорватия — Словения

Россия — Мальта (21.45)

Трансляция на РЕН ТВ

Россия — Мальта

Словакия — Кипр (21.45)

Словакия — Кипр

Группа А

Азербайджан — Португалия (19.00)

Трансляция на «Футбол 1»

Азербайджан — Португалия

Ирландия — Сербия (21.45)

Трансляция на «Футбол 3»

Ирландия — Сербия

Группа D

Босния — Казахстан (21.45)

Босния — Казахстан

Франция — Финляндия (21.45)

Трансляция на «Футбол 2»

Франция — Финляндия

Группа F

Австрия — Шотландия (21.45)

Трансляция на «Матч Арена»

Австрия — Шотландия

Дания — Израиль (21.45)

Дания — Израиль

Фарерские острова — Молдавия (21.45)

Фарерские острова — Молдавия

Группа G

Черногория — Латвия (21.45)

Черногория — Латвия

Нидерланды — Турция (21.45)

Трансляция на «Футбол 1»

Голландия — Турция

Норвегия — Гибралтар (21.45)

Норвегия — Гибралтар

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы

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