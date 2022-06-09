Украинский «Кривбасс» уволил двух тренеров из-за отсутствия проукраинской позиции

Украинский футбольный клуб «Кривбасс» уволил главного тренера юношеской команды Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко из-за отсутствия у специалистов четкой проукраинской позиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу команды.

«У «Кривбасса» четкая и однозначная проукраинская позиция. Другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем, другой позиции для «Кривбасса» просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. Мы убеждены, что для тех, кто имеет другое мнение, нет места в Кривбассе. С учетом этого «Кривбасс» принял решение о прекращении сотрудничества с тренером академии (до 19 лет) Виталием Виценцом и его помощником Станиславом Дьяченко», — цитирует РИА «Новости» текст заявления клуба.

Виценец тренировал молодежную команду «Кривбасса» с сентября 2021 года. До этого он три года работал в юниорской команде «Шахтера».

31-летний специалист — воспитанник донецкого клуба, он завершил карьеру в ноябре 2017 года, когда выступал за «Мариуполь».