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Сегодня, 11:40

Николай Валуев отреагировал на новость об увольнении двух тренеров из «Кривбасса» за отсутствие проукраинской позиции

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку тренера юношеской команды «Кривбасс» из Кривого Рога Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко из-за отсутствия четкой проукраинской позиции.

«С таким же успехом можно увольнять по принципу, если кто-то не знает количество спутников у Земли или количество планет в солнечной системе», — сказал Валуев «СЭ».

Виценец тренировал молодежную команду «Кривбасса» с сентября 2021 года. До этого он три года работал в юниорской команде «Шахтера».

31-летний специалист — воспитанник донецкого клуба, он завершил карьеру в ноябре 2017 года, когда выступал за «Мариуполь».

Футбол
ФК Кривбасс
Николай Валуев
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Украинский «Кривбасс» уволил двух тренеров из-за отсутствия проукраинской позиции
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