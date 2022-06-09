Николай Валуев отреагировал на новость об увольнении двух тренеров из «Кривбасса» за отсутствие проукраинской позиции

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку тренера юношеской команды «Кривбасс» из Кривого Рога Виталия Виценца и его помощника Станислава Дьяченко из-за отсутствия четкой проукраинской позиции.

«С таким же успехом можно увольнять по принципу, если кто-то не знает количество спутников у Земли или количество планет в солнечной системе», — сказал Валуев «СЭ».

Виценец тренировал молодежную команду «Кривбасса» с сентября 2021 года. До этого он три года работал в юниорской команде «Шахтера».

31-летний специалист — воспитанник донецкого клуба, он завершил карьеру в ноябре 2017 года, когда выступал за «Мариуполь».