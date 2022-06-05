Власти Украины намерены возобновить чемпионат страны по футболу в августе

Власти Украины приняли решение возобновить чемпионат страны по футболу в августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

«Футбольные соревнования будут проходить на всех уровнях. Это премьер-лига, первый и второй профессиональные дивизионы, а также женский чемпионат, На всех уровнях мы начнем в августе. Решение согласовано с президентом Украины Владимиром Зеленским», — приводит слова Павелко агентство AP.

Чемпионат страны в минувшем сезоне был прерван после начала спецоперации России на Украине. После было принято решение, что сезон не будет доигран.