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Сегодня, 14:44

Власти Украины намерены возобновить чемпионат страны по футболу в августе

Иван Шитик
Корреспондент
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Власти Украины приняли решение возобновить чемпионат страны по футболу в августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

«Футбольные соревнования будут проходить на всех уровнях. Это премьер-лига, первый и второй профессиональные дивизионы, а также женский чемпионат, На всех уровнях мы начнем в августе. Решение согласовано с президентом Украины Владимиром Зеленским», — приводит слова Павелко агентство AP.

Чемпионат страны в минувшем сезоне был прерван после начала спецоперации России на Украине. После было принято решение, что сезон не будет доигран.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220605/futbol-1793276702.html
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