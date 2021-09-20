Кучук покинул расположение «Руха» накануне матча Кубка Украины из-за смерти матери
Главный тренер «Руха» Леонид Кучук в срочном порядке покинул расположение команды в преддверии гостевого матча против «Николаева» из второй лиги, который пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Украины, сообщает пресс-служба львовского клуба.
Причиной непредвиденного отъезда белорусского специалиста в Минск стало известие о смерти его матери, жизнь которой прервалась на 88-м году.
Таким образом, Леонид Кучук не сможет лично руководить своими подопечными в предстоящей встрече — команду на поле выведет старший тренер Виталий Романюк.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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