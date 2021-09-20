Кучук покинул расположение «Руха» накануне матча Кубка Украины из-за смерти матери

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук в срочном порядке покинул расположение команды в преддверии гостевого матча против «Николаева» из второй лиги, который пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Украины, сообщает пресс-служба львовского клуба.

Причиной непредвиденного отъезда белорусского специалиста в Минск стало известие о смерти его матери, жизнь которой прервалась на 88-м году.

Таким образом, Леонид Кучук не сможет лично руководить своими подопечными в предстоящей встрече — команду на поле выведет старший тренер Виталий Романюк.