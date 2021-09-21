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Главный тренер «Шахтера» Де Дзерби оценил ситуацию с судейством на Украине

21 сентября 2021, 23:21
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби перед матчем за Суперкубок Украины высказался о судействе в стране.

«Для меня большая честь быть тренером на Украине. Однако мне не нравится атмосфера, которая создалась с арбитрами. Я приехал сюда очень тихо, и, повторюсь, для меня честь быть здесь, но я никогда не говорю о судьях. Стараюсь просто концентрироваться на том, что мы делаем на поле. И мне не нравится, когда арбитры могут испытывать давление других. Сейчас я, конечно, говорю о пенальти, который дали на 90+8-й минуте в матче «Динамо» с «Александрией». Добавили пять минут. Естественно, такое мне не нравится. Я думаю только о тренерской работе, но я не дурак», — цитирует Де Дзерби Sport.ua.

Завтра, 22 сентября, «Шахтер» сыграет с «Динамо» Киев в матче за Суперкубок Украины. Начало — в 21.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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