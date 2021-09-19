Собаки и конь чуть не сорвали футбольный матч
Курьезный эпизод произошел в Нижних Млинах (Полтавская область, Украина) во время матча среди глухих спортсменов между сборными Украины и Италии. Это был отборочный матч Дефлимпийских игр 2021 года.
Сначала на поле выбежали две собаки. Это произошло на 41-й минуте. Представителям украинской команды удалось прогнать их. Затем на 59-й минуте на поле появился конь. Его также удалось вывести за пределы поля, чтобы матч был продолжен. Видео было опубликовано в Instagam PVP.POLTAVA.
Сборная Украины выиграла матч со счетом 3:0.
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