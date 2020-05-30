Игроки киевского «Динамо» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Шахтером»
12:07
В ближайшее воскресенье, 31 мая для киевского «Динамо» возобновятся официальные матчи.
Накануне старта 24-го тура, в котором «Динамо» встретится с «Шахтером», в пятницу игроки, тренерский штаб и персонал первой команды повторно сдали ПЦР-тесты на COVID-19, сообщает официальный сайт команды.
Напомним, первый раз игроки прошли такие же тесты перед возобновлением общекомандных тренировок. Результаты новых тестов будут получены медицинским персоналом накануне игры — в субботу вечером или в воскресенье утром.
Дополнительная информация:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/igroki_i_personal_dinamo_sdali_testy_na_covid19/
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