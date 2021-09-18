Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Александрией»
Киевское «Динамо» выиграло у «Александрии» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Украины.
Единственный мяч на 90+8-й минуте забил Виктор Цыганков. «Динамо» набрало 22 очка и занимает первое место. Вторым идет «Шахтер», у которого на три очка меньше.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
8-й тур
«Динамо» — «Александрия» — 1:0 (0:0)
Гол: Цыганков, 90+8
Удаление: Кирюханцев («Александрия»), 90+14
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