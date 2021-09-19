На матче киевского «Динамо» фанаты напали на болельщиков команды
Фанаты киевского «Динамо» напали на болельщиков команды во время матча восьмого тура украинской премьер-лиги против «Александрии» (1:0), сообщает Tribuna.com.
По словам одной из болельщиц «Динамо», фаны бросились на обычных болельщиков с детьми из-за просьбы не жечь файеры, из-за которых детям было тяжело дышать. Об этом же написал в Twitter известный киберспортивный комментатор Виталий «v1lat» Волочай, который пришел на футбол с племянником и стал свидетелем этой ситуации.
В потасовку вмешались работники правоохранительных органов. Они предприняли действия для урегулирования конфликта, параллельно препятствуя группам людей, которые пытались перелезть через ограждения с других секторов для участия в драке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю