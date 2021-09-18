«Шахтер» одержал разгромную победу в матче с «Мариуполем»
«Шахтер» обыграл «Мариуполь» (5:0) в матче восьмого тура чемпионата Украины.
В составе победителей отличились Даниил Сикан, Михаил Мудрик, Тете и Георгий Судаков, который сделал дубль.
В этом матче «Мариуполь» не мог рассчитывать на 15 арендованных у «Шахтера» игроков" «Горняки» набрали 19 очков и занимают второе место в УПЛ. С таким же количеством очков и матчем в запасе лидирует киевское «Динамо».
Чемпионат Украины. Премьер-лига
8-й тур
«Мариуполь» — «Шахтер» — 0:5 (0:2)
Голы: Сикан, 18 Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80
«Ингулец» — «Колос» — 0:2 (0:1)
Голы: Черноморец, 25, Чурко, 90+6.
Нереализованный пенальти: Петров («Колос»), 6
«Днепр-1» — «Верес» — 1:0 (0:0
Гол: Чуже, 78
Удаление: Сергийчук («Верес»), 75
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