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«Шахтер» одержал разгромную победу в матче с «Мариуполем»

19:28
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«Шахтер» обыграл «Мариуполь» (5:0) в матче восьмого тура чемпионата Украины.

В составе победителей отличились Даниил Сикан, Михаил Мудрик, Тете и Георгий Судаков, который сделал дубль.

В этом матче «Мариуполь» не мог рассчитывать на 15 арендованных у «Шахтера» игроков" «Горняки» набрали 19 очков и занимают второе место в УПЛ. С таким же количеством очков и матчем в запасе лидирует киевское «Динамо».

Чемпионат Украины. Премьер-лига

8-й тур

«Мариуполь» — «Шахтер» — 0:5 (0:2)

Голы: Сикан, 18 Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

«Ингулец» — «Колос» — 0:2 (0:1)

Голы: Черноморец, 25, Чурко, 90+6.

Нереализованный пенальти: Петров («Колос»), 6

«Днепр-1» — «Верес» — 1:0 (0:0

Гол: Чуже, 78

Удаление: Сергийчук («Верес»), 75

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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