Бывший пресс-атташе «Шахтера» рассказал, как после матча с «Зенитом» Дуглас Коста кинул бутылкой в Луческу
Бывший пресс-атташе донецкого «Шахтера» Руслан Мармазов в интервью «СЭ» вспомнил историю, как хавбек украинского клуба Дуглас Коста бросил бутылкой в тренера команды Мирчу Луческу.
— Самый дикий случай — с Дугласом Костой, — говорит Мармазов. — Играли с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Мирча всеми недоволен. А если он орет в раздевалке, то орет так, что все звенит! Ну, трагедия!
— Так что было?
— Мирча орет — а Коста с кем-то хихикает. Дитя природы. Луческу замечает: «Тебе что, весело? Мы все выглядели идиотами — а тебе смешно?» Начинается свара. Вдруг Дуглас Коста бросает в него бутылкой воды. Пластиковой.
— Ничего себе.
— После этого стоило бы его закопать в дубле. А что сделал Мирча?
— Что сделал Мирча?
— На следующий день произнес: «Я много об этом думал. Понял, что был не прав, я же старше, мудрее! Почему довел до этой ситуации? Дуглас — ребенок!»
Первую часть большого интервью с бывшим пресс-атташе донецкого «Шахтера» Русланом Мармазовым читайте на сайте «СЭ»
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