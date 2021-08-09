Бывший пресс-атташе «Шахтера» рассказал, как после матча с «Зенитом» Дуглас Коста кинул бутылкой в Луческу

Бывший пресс-атташе донецкого «Шахтера» Руслан Мармазов в интервью «СЭ» вспомнил историю, как хавбек украинского клуба Дуглас Коста бросил бутылкой в тренера команды Мирчу Луческу.

— Самый дикий случай — с Дугласом Костой, — говорит Мармазов. — Играли с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Мирча всеми недоволен. А если он орет в раздевалке, то орет так, что все звенит! Ну, трагедия!

— Так что было?

— Мирча орет — а Коста с кем-то хихикает. Дитя природы. Луческу замечает: «Тебе что, весело? Мы все выглядели идиотами — а тебе смешно?» Начинается свара. Вдруг Дуглас Коста бросает в него бутылкой воды. Пластиковой.

— Ничего себе.

— После этого стоило бы его закопать в дубле. А что сделал Мирча?

— Что сделал Мирча?

— На следующий день произнес: «Я много об этом думал. Понял, что был не прав, я же старше, мудрее! Почему довел до этой ситуации? Дуглас — ребенок!»

Первую часть большого интервью с бывшим пресс-атташе донецкого «Шахтера» Русланом Мармазовым читайте на сайте «СЭ»