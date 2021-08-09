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«Если бы не война на Донбассе, Луческу работал бы в «Шахтере» до смерти». Мнение бывшего сотрудника клуба

9 августа 2021, 23:20
Мирча Луческу. Фото Валерий Дудаш
Мирча Луческу. Фото Валерий Дудаш
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Бывший пресс-атташе донецкого «Шахтера» Руслан Мармазов в интервью «СЭ» рассказал об уходе из клуба тренера Мирчи Луческу.

— Если б не война — Луческу доработал бы в «Шахтере» до смерти. Может, спортивным директором, — отмечает Мармазов. — Но все равно оставался бы человеком, который многим мешает. Это глыба — не сдвинешь!

— Его прямо уволили?

— Контракт закончился. Новый не предложили.

— Луческу был удивлен?

— Думаю, Луческу был шокирован.

— Обидно за старика.

— Понятно, ничего лучше «Шахтера» в его жизни не было и не будет. Да и по финансовым соображениям он не хотел уходить. Команду слепил сам! У двух португальцев после Мирчи хватило ума не лезть в механизм, который работает. Фонсека три года проработал — ушел в «Рому»! Худо ли? Из «Браги» своей — да кто бы его подпустил к «Роме»?! А из «Шахтера» взяли! Потому что три года работал на дрожжах Луческу.

Первую часть интервью с бывшим пресс-атташе донецкого «Шахтера» Русланом Мармазовым читайте на сайте «СЭ»

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Юрий Голышак все материалы автора

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