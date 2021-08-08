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Киевское «Динамо» одержало победу в матче с «Зарей»

21:28
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Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Украины.

У победителей отличились Александр Сирота и Виталий Буяльский. В составе «Зари» забил Рэймонд Овусу. Каждая из команд не реализовала по одному пенальти в этой игре.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

3-й тур

«Заря» — «Динамо» Киев — 1:2 (0:1)

Голы: Овусу, 90+4 — Сирота, 17, Буяльский, 80

Нереализованные пенальти: Фаворов, 76 — Де Пена. 71

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Евгений Петров все материалы автора

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