11 игроков львовского «Руха» заразились коронавирусом

В «Рухе» 11 футболистов сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Tribuna.com. Ранее стало известно, что львовский клуб ушел на самоизоляцию. Перенесен матч команды против «Ингульца» в чемпионате Украины.

Известно, что среди заболевших Павел Ориховский и Валерий Федорчук. Кроме того, заразились два работника клуба, в том числе массажист, который попал в больницу.

Пока нет данных о том, когда футболисты смогут возобновить тренировки. «Рух» занимает десятое место в чемпионате Украины, имея в активе 11 очков.