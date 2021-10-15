11 игроков львовского «Руха» заразились коронавирусом
01:01
В «Рухе» 11 футболистов сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Tribuna.com. Ранее стало известно, что львовский клуб ушел на самоизоляцию. Перенесен матч команды против «Ингульца» в чемпионате Украины.
Известно, что среди заболевших Павел Ориховский и Валерий Федорчук. Кроме того, заразились два работника клуба, в том числе массажист, который попал в больницу.
Пока нет данных о том, когда футболисты смогут возобновить тренировки. «Рух» занимает десятое место в чемпионате Украины, имея в активе 11 очков.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1102158197-v-ruxe-11-zabolevshix-kovidom-futbolistov-orixovskij-perenes-bolezn-oc.html
Читайте также
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю