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11 игроков львовского «Руха» заразились коронавирусом

01:01
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В «Рухе» 11 футболистов сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Tribuna.com. Ранее стало известно, что львовский клуб ушел на самоизоляцию. Перенесен матч команды против «Ингульца» в чемпионате Украины.

Известно, что среди заболевших Павел Ориховский и Валерий Федорчук. Кроме того, заразились два работника клуба, в том числе массажист, который попал в больницу.

Пока нет данных о том, когда футболисты смогут возобновить тренировки. «Рух» занимает десятое место в чемпионате Украины, имея в активе 11 очков.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1102158197-v-ruxe-11-zabolevshix-kovidom-futbolistov-orixovskij-perenes-bolezn-oc.html

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное