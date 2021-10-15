«Шахтер» разгромил «Зарю» со счетом 6:1
«Шахтер» обыграл «Зарю» (6:1) в матче 11-го тура чемпионата Украины.
По дублю в составе победителей сделали Фернанду и Тете. Также забивали Педринью и Даниил Сикан. У «Зари» гол в активе Александра Гладкого.
«Шахтер» набрал 26 очков и занимает первое место. У киевского «Динамо» столько же очков при матче в запасе. «Заря» на четвертом месте — 20 очков.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
11-й тур
«Шахтер» — «Заря» — 6:1 (3:0)
Голы: Фернанду, 11, 36, Педринью, 28, Тете, 71, 90+2, Сикан, 80 — Гладкий, 80
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