Новичок харьковского «Металлиста 1925» защитник Соломон Кверквелия рассказал, что он знает об Украине.

«Об Украине я много знаю, слышал, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — У меня здесь друзья. Мой близкий друг — это Тарас Михалик, мы играли вместе с ним в составе «Локомотива». Мы с ним каждый день на связи, общаемся. Город я еще не успел увидеть. О команде могу сказать, что здесь классные ребята, хороший коллектив. Здесь есть все для того, чтобы играть в футбол. Мне все нравится.

Я знаком с Марко Девичем, мы вместе с ним играли в «Рубине». Конечно, я знаю об украинском футболе, потому что с Давидом Хочолавой, который играл в «Шахтере», несколько лет играем вместе в составе сборной Грузии. В принципе, я, как мог, всегда следил за чемпионатом Украины».

29-летний грузин до этого всю карьеру провел в России. Он выступал за «Рубин», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Ротор».