Рондон в шаге от ЦСКА. «Зенит» ищет замену Дриусси

Трансферные слухи и новости дня — в обзоре «СЭ».

Замена Гайчу

ЦСКА согласовал условия перехода бывшего нападающего «Зенита» и «Рубина» Саломона Рондона, утверждает «Чемпионат». В ближайшее время 31-летний венесуэльский форвард должен пройти медосмотр. В случае успешного прохождения с нападающим будет подписан контракт.

Рондон выступает за китайский клуб «Далянь Ифан». Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Дриусси мечтает уйти

«Зенит» готов отпустить нападающего команды Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт», информирует El Intransigente. Речь идет о годичной аренде игрока, который попросил руководство питерского клуба разрешения вернуться в бывшую команду.

Дриусси при этом пообещал продлить контракт с сине-бело-голубыми. Если «Зенит» не согласится отпустить его в аренду, то аргентинец доработает оставшееся время соглашения (до лета 2022 года) и покинет клуб бесплатно.

Отмечается, что Дриусси уедет в «Ривер Плейт» в ближайшее время, если «Зенит» сможет найти ему замену. Трансферное окно в Аргентине закрывается 18 февраля.

Моуринью устал от Бэйла

По информации As, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью недоволен полузащитником Гаретом Бэйлом. На это указывает и малое количество игрового времени, которое получает футболист.

Скорее всего, «Тоттенхэм» не станет выкупать Бэйла у «Реала» или продлевать его аренду. Вероятно, футболист вернется в Мадрид летом 2021 года. Напомним, что срок его действующего контракта с мадридским клубом истекает летом 2022 года. 31-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.

Холанн не продается

Стали известны трансферные планы дортмундской «Боруссии» на случай, если команда не попадет в Лигу чемпионов. Клуб будет вынужден продать не только полузащитника Джейдона Санчо, но и кого-то еще. Кандидаты на продажу: Рафаэл Геррейру, Юлиан Брандт или Джованни Рейна.

При этом вариант с продажей нападающего Эрлинга Холанна не рассматривается, утверждает журналист Sport1 Патрик Бергер.

Сейчас команда занимает 6-е место в турнирной таблице бундеслиги.