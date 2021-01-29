«Ливерпуль» нанес ответный удар. Клопп снова обыграл Моуринью

«Красные» обыграли «Тоттенхэм» (3:1), одержав первую победу за шесть туров.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» — 1:3 (0:1)

Голы: Роберту Фирмину, 45+4 (0:1). Александр-Арнолд, 47 (0:2). Хейбьерг, 49 (1:2). Мане, 65 (1:3).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Орье (Уинкс, 46), Доэрти, Дэйвис, Родон, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Кейн (Ламела, 46), Бергвайн (Бэйл, 81).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип (Филлипс, 46), Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум, Хендерсон, Тиагу Алькантара (Джонс, 78), Роберту Фирмину (Ориги, 87), Салах, Мане.

Предупреждения: Тиагу Алькантара, 24. Бергвайн, 30. Филлипс, 50.

Судья: Аткинсон.

28 января. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Все говорит о том, что это будет классическая... скучная ничья», — написал в лайве на сайте ВВС один из болельщиков.

К счастью, он ошибался, потому что было весело. Большие английские матчи в последнее время часто бывают довольно унылыми и сдержанными — особенно в премьер-лиге, в кубковых турнирах феерии больше. Но игра «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» никак не вписывалась в привычные уже шаблоны.

Футбол был по-настоящему открытым, почти без остановок и перекатывания мяча в центре поля. Для «Тоттенхэма» это привычно — команда Жозе Моуринью не зацикливается на владении, xG и прочих статистических штуках. Кейн и Сон Хын Мин впереди разберутся. Но и «Ливерпуль» старался максимально быстро доставлять мяч в линию атаки — диагонали на Мане и Салаха были в этом матче нормой.

Сенегалец в таком стиле мог забить уже на 2-й минуте, но не попал в ворота. Сон в ответной атаке показал, как нужно реализовывать подобные моменты — но из офсайда. Эпизод был точно таким же, как в матче первого круга чуть больше месяца назад. Только тогда казалось, что кореец в офсайде, но проекции и линии от ВАР и АВАР показали обратное, а сейчас все было наоборот — впечатление, что форвард «шпор» успел зацепиться за линию защитников, оказалось ложным.

Еще одно дежавю — гол Фирмину в добавленное время. Но на «Энфилде» это было уже во втором тайме, а сейчас — в первой половине. Бразилец занес мяч в ворота после прострела Мане. Гол, кстати, стал первым для «Ливерпуля» в премьер-лиге в 2021 году и прервал сухую серию «красных» на отметке в 482 минуты.

482 — Roberto Firmino's goal was Liverpool's first in the Premier League since December (Mane vs West Brom), ending the Reds' run of 482 minutes and 93 shots without scoring in the competition. Alleviated. #TOTLIV pic.twitter.com/ArjzwrNqs9 — OptaJoe (@OptaJoe) January 28, 2021

«Мы стремимся быть командой, против которой никто не хочет играть. Мы готовы нанести ответный удар. Вокруг нас много негатива, больше, чем нам хотелось бы. Если что-то идет не так, то мы работаем над этим — именно этим сейчас и занимаемся», — говорил перед матчем Юрген Клопп.

Работа действительно велась. Нечасто видишь, как «Тоттенхэм» ловят на быстрых ответных атаках и переходах владения мяча — в этом отношении «шпоры» и сами очень хороши. Но у «Ливерпуля» получалось это делать регулярно. Все голы, забитые гостями во втором тайме — из такой серии, включая тот, что был не засчитан из-за игры рукой у Фирмину, которую рефери Майкл Аткинсон разглядел только после подсказки ВАР.

Более того, «Ливерпуль» регулярно отказывался от высокого прессинга, как бы удивительно это ни звучало, и давал защитникам «Тоттенхэма» разыгрывать мяч. Периодически, правда, давление включалось, но скорее ситуативно.

«Нынешняя ситуация — это вызов. А вызов — это хорошо, мне это нравится. Речь не о защите титула, речь о том, чтобы снова начать выигрывать матчи», — еще одна цитата Клоппа перед матчем.

Похоже, эту точку зрения приняли и футболисты. Лучшими в составе «Ливерпуля» стали те, в чью сторону неслось больше всего критики — Фирмину, Александр-Арнолд и Мане. Особенно хорош был защитник — гол плюс голевая передача на сенегальца. А, главное, привычно активная и умная игра с высоким КПД. Когда истекало основное время, в трансляции показали следующую статистику: у Александра-Арнолда было больше всего касаний мяча в составе «Ливерпуля» — 80.

21 — With five goals and 16 assists, Trent Alexander-Arnold has been involved in more goals than any other Premier League defender since the start of last season. Solid. #TOTLIV — OptaJoe (@OptaJoe) January 28, 2021

«Красные» нанесли ответный удар, как и хотел Клопп. «Ливерпуль» снова в чемпионской гонке.