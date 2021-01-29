«Ливерпуль» нанес ответный удар. Клопп снова обыграл Моуринью
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» — 1:3 (0:1)
Голы: Роберту Фирмину, 45+4 (0:1). Александр-Арнолд, 47 (0:2). Хейбьерг, 49 (1:2). Мане, 65 (1:3).
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Орье (Уинкс, 46), Доэрти, Дэйвис, Родон, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Кейн (Ламела, 46), Бергвайн (Бэйл, 81).
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип (Филлипс, 46), Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум, Хендерсон, Тиагу Алькантара (Джонс, 78), Роберту Фирмину (Ориги, 87), Салах, Мане.
Предупреждения: Тиагу Алькантара, 24. Бергвайн, 30. Филлипс, 50.
Судья: Аткинсон.
28 января. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
«Все говорит о том, что это будет классическая... скучная ничья», — написал в лайве на сайте ВВС один из болельщиков.
К счастью, он ошибался, потому что было весело. Большие английские матчи в последнее время часто бывают довольно унылыми и сдержанными — особенно в премьер-лиге, в кубковых турнирах феерии больше. Но игра «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» никак не вписывалась в привычные уже шаблоны.
Футбол был по-настоящему открытым, почти без остановок и перекатывания мяча в центре поля. Для «Тоттенхэма» это привычно — команда Жозе Моуринью не зацикливается на владении, xG и прочих статистических штуках. Кейн и Сон Хын Мин впереди разберутся. Но и «Ливерпуль» старался максимально быстро доставлять мяч в линию атаки — диагонали на Мане и Салаха были в этом матче нормой.
Сенегалец в таком стиле мог забить уже на 2-й минуте, но не попал в ворота. Сон в ответной атаке показал, как нужно реализовывать подобные моменты — но из офсайда. Эпизод был точно таким же, как в матче первого круга чуть больше месяца назад. Только тогда казалось, что кореец в офсайде, но проекции и линии от ВАР и АВАР показали обратное, а сейчас все было наоборот — впечатление, что форвард «шпор» успел зацепиться за линию защитников, оказалось ложным.
Еще одно дежавю — гол Фирмину в добавленное время. Но на «Энфилде» это было уже во втором тайме, а сейчас — в первой половине. Бразилец занес мяч в ворота после прострела Мане. Гол, кстати, стал первым для «Ливерпуля» в премьер-лиге в 2021 году и прервал сухую серию «красных» на отметке в 482 минуты.
«Мы стремимся быть командой, против которой никто не хочет играть. Мы готовы нанести ответный удар. Вокруг нас много негатива, больше, чем нам хотелось бы. Если что-то идет не так, то мы работаем над этим — именно этим сейчас и занимаемся», — говорил перед матчем Юрген Клопп.
Работа действительно велась. Нечасто видишь, как «Тоттенхэм» ловят на быстрых ответных атаках и переходах владения мяча — в этом отношении «шпоры» и сами очень хороши. Но у «Ливерпуля» получалось это делать регулярно. Все голы, забитые гостями во втором тайме — из такой серии, включая тот, что был не засчитан из-за игры рукой у Фирмину, которую рефери Майкл Аткинсон разглядел только после подсказки ВАР.
Более того, «Ливерпуль» регулярно отказывался от высокого прессинга, как бы удивительно это ни звучало, и давал защитникам «Тоттенхэма» разыгрывать мяч. Периодически, правда, давление включалось, но скорее ситуативно.
«Нынешняя ситуация — это вызов. А вызов — это хорошо, мне это нравится. Речь не о защите титула, речь о том, чтобы снова начать выигрывать матчи», — еще одна цитата Клоппа перед матчем.
Похоже, эту точку зрения приняли и футболисты. Лучшими в составе «Ливерпуля» стали те, в чью сторону неслось больше всего критики — Фирмину, Александр-Арнолд и Мане. Особенно хорош был защитник — гол плюс голевая передача на сенегальца. А, главное, привычно активная и умная игра с высоким КПД. Когда истекало основное время, в трансляции показали следующую статистику: у Александра-Арнолда было больше всего касаний мяча в составе «Ливерпуля» — 80.
«Красные» нанесли ответный удар, как и хотел Клопп. «Ливерпуль» снова в чемпионской гонке.
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