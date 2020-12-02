В команде ноября Левандовски, Холанн и оборона «Атлетико». Кто попал в сборную Европы?

Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам ноября.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий в ассоциации Россию.

В числе первых одиннадцати — три игрока «Атлетико». Не набрали достаточного числа голосов Лионель Месси и Криштиану Роналду. Чаще других журналисты голосовали за Роберта Левандовски и Эрлинга Холанна.

В сборную ноября вошли (4-3-3): Облак («Атлетико», 6 голосов); Триппьер («Атлетико», 3), Хосе Хименес («Атлетико», 4), Кьер («Милан», 3), Анхелиньо («Лейпциг», 4); Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 5), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», 4), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 6); Роберт Левандовски («Бавария», 8), Златан Ибрагимович («Милан», 5), Эрлинг Холанн («Боруссия» Д, 8).

Символическая сборная ноября по версии Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Облак; Триппьер, Зума («Челси»), Ачерби («Лацио»), Чилуэлл («Челси»); Мхитарян («Рома»), Де Брейне, Оярсабаль («Реал Сосьедад»); Левандовски, Холанн, Иммобиле («Лацио»).

Символическая сборная ноября по версии «СЭ». Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ассоциации также получили:

вратари Менди («Челси»), де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Маршалл («Дерби Каунти»), Доннарумма («Милан»), Ллорис («Тоттенхэм»), Нойер («Бавария»), Кастелс («Вольфсбург»);

защитники Куадрадо, Данилу (оба — «Ювентус»), Кунде («Севилья»), Серхио Рамос («Реал»), Робертсон («Ливерпуль»), Рубен Диаш, Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Павар («ПСЖ»), Алаба («Бавария), Бойята («Герта»), Дюверн («Брест»), Пау Торрес («Вильярреал»), Тиагу Силва, Джеймс (оба — «Челси»), Хуммельс, Рафаэл Геррейру (оба — «Боруссия» Д), Регилон, Дайер, Алдервейрелд (все — «Тоттенхэм»), Романьоли, Тео Эрнандез (оба — «Милан»), Эрмосо, Савич (оба — «Атлетико»). Мбемба («Порту»), Коатес («Спортинг» Л);

полузащитники Берарди («Сассуоло»), Грилиш («Астон Вилла»), Махрез («Манчестер Сити»), Крузе («Унион»), Коман, Горецка (оба — «Бавария»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Юсуф Языджи («Лилль»), Давид Сильва, Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Папу Гомес («Аталанта»), Штиндль («Боруссия» М), Канте, Маунт (оба — «Челси»), Хейбьерг («Тоттенхэм»), Коке («Атлетико»), Паредес («ПСЖ»);

нападающие Мората, Криштиану Роналду (оба — «Ювентус»), Месси («Барселона»), Бурак Йылмаз («Лилль»), Фолланд («Монако»), Жоау Феликс («Атлетико»), Кейн («Тоттенхэм»), Зиех («Челси»).