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В команде ноября Левандовски, Холанн и оборона «Атлетико». Кто попал в сборную Европы?

Александр Бобров
Александр Бобров
Заместитель шефа отдела футбола
2 декабря 2020, 19:25
Роберт Левандовски. Фото Reuters Символическая сборная ноября по версии Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото "СЭ" Символическая сборная ноября по версии «СЭ». Фото "СЭ"
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам ноября.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий в ассоциации Россию.

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В числе первых одиннадцати — три игрока «Атлетико». Не набрали достаточного числа голосов Лионель Месси и Криштиану Роналду. Чаще других журналисты голосовали за Роберта Левандовски и Эрлинга Холанна.

В сборную ноября вошли (4-3-3): Облак («Атлетико», 6 голосов); Триппьер («Атлетико», 3), Хосе Хименес («Атлетико», 4), Кьер («Милан», 3), Анхелиньо («Лейпциг», 4); Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 5), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», 4), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 6); Роберт Левандовски («Бавария», 8), Златан Ибрагимович («Милан», 5), Эрлинг Холанн («Боруссия» Д, 8).

Символическая сборная ноября по версии Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото "СЭ"
Символическая сборная ноября по версии Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Облак; Триппьер, Зума («Челси»), Ачерби («Лацио»), Чилуэлл («Челси»); Мхитарян («Рома»), Де Брейне, Оярсабаль («Реал Сосьедад»); Левандовски, Холанн, Иммобиле («Лацио»).

Символическая сборная ноября по версии «СЭ». Фото "СЭ"
Символическая сборная ноября по версии «СЭ». Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ассоциации также получили:

вратари Менди («Челси»), де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Маршалл («Дерби Каунти»), Доннарумма («Милан»), Ллорис («Тоттенхэм»), Нойер («Бавария»), Кастелс («Вольфсбург»);

защитники Куадрадо, Данилу (оба — «Ювентус»), Кунде («Севилья»), Серхио Рамос («Реал»), Робертсон («Ливерпуль»), Рубен Диаш, Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Павар («ПСЖ»), Алаба («Бавария), Бойята («Герта»), Дюверн («Брест»), Пау Торрес («Вильярреал»), Тиагу Силва, Джеймс (оба — «Челси»), Хуммельс, Рафаэл Геррейру (оба — «Боруссия» Д), Регилон, Дайер, Алдервейрелд (все — «Тоттенхэм»), Романьоли, Тео Эрнандез (оба — «Милан»), Эрмосо, Савич (оба — «Атлетико»). Мбемба («Порту»), Коатес («Спортинг» Л);

полузащитники Берарди («Сассуоло»), Грилиш («Астон Вилла»), Махрез («Манчестер Сити»), Крузе («Унион»), Коман, Горецка (оба — «Бавария»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Юсуф Языджи («Лилль»), Давид Сильва, Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Папу Гомес («Аталанта»), Штиндль («Боруссия» М), Канте, Маунт (оба — «Челси»), Хейбьерг («Тоттенхэм»), Коке («Атлетико»), Паредес («ПСЖ»);

нападающие Мората, Криштиану Роналду (оба — «Ювентус»), Месси («Барселона»), Бурак Йылмаз («Лилль»), Фолланд («Монако»), Жоау Феликс («Атлетико»), Кейн («Тоттенхэм»), Зиех («Челси»).

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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