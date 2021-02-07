Федун прояснил ситуацию с Промесом, Хонда поехал в Португалию

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

«Мяч на стороне «Аякса»

Возвращение 29-летнего Квинси Промеса в «Спартак» по-прежнему откладывается. Управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков ранее пояснил, что клуб хочет минимизировать риски, связанные с судебным делом в отношении футболиста. В субботу перед товарищеским матчем с солигорским «Шахтером» по поводу Промеса высказался владелец «Спартака» Леонид Федун.

— Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло, — сказал Федун.

В ожидании Промеса «Спартак» провел второй контрольный матч на сборах в Дубае. Красно-белые одержали волевую победу со счетом 2:1, две голевые передачи на свой счет записал 26-летний Педро Роша. Вопрос о будущем бразильца по-прежнему открыт. А играет он на позиции левого атакующего полузащитника — как раз на той, где в России привыкли видеть Промеса.

Хонда в Португалии

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Португалии: как сообщает Record, 34-летний японец перешел в «Портимоненсе», контракт рассчитан до конца текущего сезона. Последним клубом Хонды был «Ботафого», который он покинул 30 декабря 2020 года. К слову, клуб из Рио-де-Жанейро в пятницу потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

В январе 2014 года Хонда перешел из ЦСКА в «Милан». После трех с половиной лет в Италии японца здорово помотало по миру: мексиканская «Пачука», австралийский «Мельбурн Виктори», голландский «Витесс» (там он воссоединился с Леонидом Слуцким), а затем уже «Ботафого». Параллельно с карьерой игрока в Австралии был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи.

Новый клуб Хонды занимает 13-е место в чемпионате Португалии.

Ахмед Муса, еще один бывший игрок ЦСКА, по-прежнему остается свободным агентом. Нигерийский форвард уже должен был подписать контракт с «Вест Бромвичем», но у клуба возникли финансовые проблемы. Как сообщает Daily Mail, у «Вест Бромвича» может не хватить средств для подписания 28-летнего нигерийца.

Без команды Муса не останется. На него также претендуют «Бернли», «Саутгемптон» и «Брайтон», у которых дела в таблице обстоят куда лучше. У Мусы уже был опыт выступления в АПЛ: в 2016 году он перешел из ЦСКА в «Лестер».

Мбаппе думает о «Реале»

22-летний форвард «Пари Сен-Жермен» Кильян Мбаппе готов заключить новый контракт при условии, что в соглашении будет пункт о трансфере в «Реал» или другой топ-клуб за определенную сумму. Как сообщает As, стороны уже обсуждали это условие прошлой весной.

Ранее сообщалось, что Мбаппе — трансферная цель «Реала» и француза хотят видеть в Мадриде уже этим летом. Загвоздкой остаются детали сделки: «Реал» готов повторить нынешнюю зарплату Мбаппе, а для парижан нет проблемы в том, чтобы повысить оклад в полтора раза.