Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что сине-бело-голубым нужно строить новую команду, а также обозначил основные проблемы российского футбола.

Из легионеров «Зенита» старается только Малком

— Как вам заявление Дриусси о том, что он уже три года играет не на своей позиции?

— Во-первых, надо понять, его ли это слова и так ли их поняли журналисты. Но вообще, Дриусси не скрывал, что хотел покинуть «Зенит» еще в прошлом году — мечтал поехать в Майами, звала команда, которой владеет Бекхэм. Вроде бы они даже договорились, но в итоге не сложилось. Даже не знаю, что тут комментировать. Себастьян же знаменитость аргентинская, приехал играть в нападении, а его ставят на фланг... Ну вот так и выглядит в последнее время.

Хотя я помню его высказывания в России, когда он говорил, что в «Зените» все устраивает. Почему-то Дриусси показывает свое недовольство только при общении с аргентинскими журналистами. Хотя опять же — нужно все хорошо проверить. Может быть, действительно сложности перевода или что-то еще?

— В позапрошлом сезоне Дриусси забил 11 голов, отдал семь результативных передач. А дальше наступил спад...

— Да. Там еще и травмы вмешались. Вообще, считаю, что легионеры «Зенита» почему-то сдали. Вспомните матч с «Уралом». Счет — 5:0. И что натворил Дуглас Сантос, которому перешла капитанская повязка? Разгильдяйство! Привез такой гол... Понимаете, у всех притупилось чувство ответственности. Не только у Дугласа, но и у Барриоса, того же Дриусси. Из иностранцев старается только один человек — Малком.

— А остальные?

— Ловрен только пришел, по нему рано делать выводы. Ракицкий? Ярослав старается, но уже не получается... А в целом клуб и тренер почему-то не могут разобраться со своими легионерами. Все остановились в развитии. Может быть, такая сейчас обстановка в «Зените», что им все дозволено? Хочу — играю, хочу — нет. Тут побежал, здесь — остановился. Действие Дугласа не укладывается у меня в голове. Полная потеря концентрации! Он абсолютно не думает об интересах «Зенита». И неважно, что счет был уже 5:0. А Барриос? В Лиге чемпионов теряет мячи на ровном месте в опорной зоне.

— Но ведь в целом одержана крупная победа.

— Над кем? «Урал» по сравнению с «Зенитом» ходил пешком. Совершенно разные скорости. То же самое происходит в Лиге чемпионов. Только там уже в роли пешехода выступает питерская команда.

— Если Дриусси зимой уйдет, это не станет потерей для «Зенита»?

— Конечно, не станет! Сегодня все игроки — не потеря...

— Даже так?

— Надо создавать новую команду. В Лиге чемпионов мы увидели все возможности этих футболистов.

Дзюбе дали трехлетний контракт, а он уже сейчас не держит темп все 90 минут

— Но кто заменит того же Дриусси?

— Надо искать. «Зениту» в первую очередь сейчас нужно определиться, чего он хочет. Если клуб намерен достойно выступать в Лиге чемпионов, значит, пора создавать новую команду. Для РПЛ и нынешнего уровня хватит. Наш футбол сейчас настолько провалился... Вот ответьте мне на вопрос. Кто из легионеров может уехать в серьезный европейский клуб?

— Влашич.

— Да. Но это исключение из правил. Один Влашич. Кто еще?

— Азмуном интересовались в Италии.

— У него другой менталитет. Он иранец. И вот Азмун, соглашусь, все равно уедет. Вчера Сердар продемонстрировал, что даже после такой паузы, после болезни способен показывать свой реальный уровень. А вот с Дзюбой подписали контракт на три года. Сейчас ему 32. И Артем уже не выдерживает темп все 90 минут. Что дальше-то будет!? Какое-то странное решение...

Многие ходы мне непонятны. Надеюсь, что в матче с «Боруссией» игроки наконец докажут, что они готовы биться за свой имидж и за репутацию!

— Вернемся к интервью Дриусси. Может быть, Семаку действительно следовало использовать аргентинца в центре нападения?

— Если это его слова, то, по сути, он прав. Я еще два года назад говорил, что к парню отнеслись не по-спортивному...

— А способен ли Себастьян выиграть конкуренцию у Дзюбы и Азмуна?

— Так надо было его выпускать на замену. В чем проблема? У Дзюбы же не всегда игра идет. Нельзя все время делать ставку на двух человек в нападении. Нужно иметь другие варианты. А где альтернатива Дзюбе и Азмуну? Не взяли Кокорина — почему не искали альтернативу? Почему клуб не считает на несколько ходов вперед? Ставка на молодежь? Но надо еще понять, на что она способна, вырастут ли ребята в серьезных мастеров. Оздоев, например, в своем росте остановился. Да и многие другие тоже. Слова Бышовца звучат обидно, но они, к сожалению, точны...

— Вы про его нашумевшую фразу: «Зенит» — команда без настоящего и будущего»?

— Да...

Два титула Семака? «Зенит» был укомплектован лучше остальных

— Вас тоже недавно процитировали многие СМИ: «Дай бог, увидим тренерский дуэт Аршавина и Кержакова в «Зените».

— Постойте. В заголовок вынесена незаконченная фраза. Да, они, в принципе, в будущем, возможно, могут стать тренерами «Зенита». Но при одном важном условии — если станут учиться на эту профессию, а не займут посты по блату. Им еще нужно пройти серьезную школу, набить шишки. Вот Кержаков работает в Томске. Обоим еще нужно доказать, что достойны быть тренерами «Зенита». Это довольно длинный путь. Считаю, сильными специалистами, как правило, становятся лишь к 60 годам. Сложная профессия.

— Семаку — 44.

— Сергей уже взял два титула. Это здорово. Но сейчас мы понимаем, что «Зенит» был укомплектован лучше остальных. Просто посмотрите на трансферы, бюджет и так далее. В третьем сезоне следовало сделать качественный шаг вперед. И что мы увидели? А возьмите Гончаренко и Мусаева? Пока они ничего не выиграли... Еще посмотрим, что покажут Тедеско и Шварц. Меня другое поражает.

— Что же?

— Бердыеву 68 лет. Он в отличной форме, но не востребован. Семин старше его, но всем все доказал! А его почему-то «сняли с дистанции». Почему наши менеджеры не обращают на них внимания? Почему все варятся в собственном соку? А сколько клубов у нас исчезло за последние годы? «Сатурн», «Амкар», «Тосно», «Кубань»... А что за история с «Тамбовом»? По какой причине клуб играет в РПЛ без стадиона? Как его допустили? Ведь Валерий Газзаев говорит в вашем издании абсолютно правильные вещи: нужно менять не тренера сборной, а реформировать систему.

Мы потеряли футбольный Восток, не прислушиваемся к Бердыеву, Газзаеву, Семину...

— Думаете, пора?

— Ну конечно! Мы ждем перемен. Они назрели. Надо же как-то выходить из ситуации. Ну прислушайтесь вы к опытным людям — Газзаеву, Семину, Бердыеву, другим заслуженным тренерам. А у нас много вопросов так и остаются без ответов. Почему тишина? Нет дискуссий... Нет обсуждения новых программ, конференций, семинаров и так далее. Такое впечатление, что все всем довольны.

В итоге продолжаем оставаться на том уровне, который именуется «болото». Мы — в болоте... Повторяю, надо многое менять. Ну почему «Тамбову» опять разрешили играть не у себя дома? И что мы видим? Игроки основы не выходят на матч со «Спартаком». Это же неслыханно! Кошка, которая гуляет сама по себе... Я так понимаю, что эта команда не нужна губернатору. Бюджетный клуб, где уже давно пора во всем разбираться. Возможно, стоит переходить на частные рельсы. Да, будет сложно, но куда деваться?

Повторяю, назрели реформы. Нельзя оставлять все как есть. Мы же совсем забыли про Восток. Там футбол умер! А вы задумывались, сколько там способных, талантливых мальчишек? Бердыев же мне в интервью сказал, что это просто клондайк. Сколько там физически здоровых ребят! Соболев, Головин, Смертин... Да можно долго перечислять. И мы все потеряли. Помогите этому региону! Создавайте там интернаты, инвестируйте деньги в развитие, в обучение детских тренеров. Делайте что-нибудь! Собирайтесь, дискутируйте, обсуждайте, обменивайтесь опытом.