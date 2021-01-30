Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Мусаев перешел из «Зенита» в «Рубин»

Казанский клуб на своем официальном сайте объявил о трансфере игрока «Зенита» Леона Мусаева. Соглашение с 22-летним полузащитником рассчитано на 5 лет. У петербуржцев будет приоритетное право выкупа футболиста.

— Появился вариант с «Рубином», и так как в «Зените» я получал достаточно мало игровой практики, решил, что это очень хороший вариант для продолжения моей карьеры. Эта команда давно мной интересовалась. А других вариантов, по-моему, не было. «Рубин» — хорошая, молодая и амбициозная команда. Хорошо, что так сложилось, — сказал Мусаев в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

Мусаев — воспитанник академии «Зенита». В текущем сезоне он провел шесть матчей за петербуржцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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? Леон Мусаев подписал контракт и уже присоединился к «Рубину» на сборе в Белеке.



Соглашение рассчитано на пять лет.@zenit_spb, за который выступал Леон Мусаев, будет иметь право первоначального выкупа.



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«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч стал игроком «Беневенто». Итальянский клуб арендовал 21-летнего аргентинца до конца текущего сезона и внес в заявку.

26 января спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа подтвердил информацию о том, что Гайч перейдет в его клуб на правах аренды. 27 января аргентинец прилетел в Италию для прохождения медосмотра.

Гайч присоединился к ЦСКА летом 2020 года. Он провел 14 матчей за красно-синих во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.

Дженк Тосун: ЦСКА или «Бешикташ»?

Как сообщает Ajansspor, «Бешикташ» выиграл у ЦСКА борьбу за нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна. Стамбульский клуб уже согласовал с «ирисками» условия аренды 29-летнего турка. Черно-белые будут выплачивать форварду половину зарплаты, а сам он проведет в команде остаток текущего сезона.

26 января турецкий журналист Гекмен Озкан сообщил, что ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по трансферу Дженка Тосуна. Армейцы планировали арендовать футболиста до конца сезона-2020/21.

Тосун уже выступал за «Бешикташ» с 2014 по 2017 год. В составе этой команды он дважды становился чемпионом Турции.

В текущем сезоне Тосун провел семь матчей за «Эвертон» и забил один гол.

Глушенков перейдет в «Химки»?

По информации «СЭ», Максим Глушенков покинул расположение «Спартака» в Дубае. В ближайшее время 21-летний полузащитник может присоединиться к «Химкам» на правах аренды.

Портал Transfermarkt.de оценивает Глушенкова в 1,5 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2023 года.

В этом сезоне Глушенков провел за красно-белых пять матчей и не отметился результативными действиями. В конце сентября хавбек перенес операцию на передней крестообразной связке колена.

«Краснодар» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Турции?

Нападающий «Хатайспора» Аарон Бупендза может продолжить карьеру в «Краснодаре», утверждает Haber. «Быки» предложили за 24-летнего габонца 5 миллионов евро.

Бупендза присоединился к «Хатайспору» летом 2020 года на правах свободного агента. До этого он выступал за «Бордо». Сейчас Бупендза — лучший бомбардир чемпионата Турции. Он провел 18 матчей, в которых забил 13 голов.

«Ростов» подписал двух игроков

«Ростов» на своем официальном сайте сообщил о переходе двух центральных защитников: Александра Мухина и Томаса Рукаса.

18-летний Мухин — воспитанник академии «Локомотива». В этом сезоне он выступал за «Казанку», в составе которой провел девять матчей в ПФЛ и забил один гол.

Александр Мухин — игрок «Ростова» ??



18-летний центральный защитник подписал контракт с нашим клубом.



Подробнее: https://t.co/v5S7GHH0Np pic.twitter.com/SNPZKPMkh5 — Football Club Rostov (@rostovfc) January 29, 2021

Последним клубом 24-летнего Рукаса был «Енисей». За эту команду он провел 17 матчей в текущем розыгрыше ФНЛ и не отметился результативными действиями.

Томас Рукас — игрок «Ростова» ?



Между «Ростовом» и «Енисеем» достигнуто соглашение по переходу центрального защитника.



Подробнее: https://t.co/ueXkhZE5gx pic.twitter.com/2qzRuSsAiw — Football Club Rostov (@rostovfc) January 29, 2021

«Ливерпуль» подпишет Мбаппе?

«Ливерпуль» интересуется нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе, рассказал журналист Canal+ Жоффруа Гаретье в программе Late Football Club. Инициатор трансфера — главный тренер красных Юрген Клопп. Он общается с окружением 22-летнего француза, пытаясь склонить футболиста к переходу.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что парижский клуб выставит француза на трансфер, если он в ближайшее время не подпишет новое соглашение.

В этом сезоне Мбаппе провел 25 матчей за «ПСЖ», забил 16 голов и отдал пять результативных передач.