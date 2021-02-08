Рондон и Бохинен переходят в ЦСКА. Зачем армейцам экс-игрок «Зенита» из Китая и молодой норвежец

Красно-синие близки к двум приобретениям.

Если ЦСКА подпишет контракт с Саломоном Рондоном (информация «Чемпионата»), то это будет странный трансфер.

Не потому, что венесуэлец — слабый футболист. Нет, вполне приличный. Рондон стабильно забивал за все команды, где выступал — от «Лас-Пальмаса» до «Ньюкасла». За два сезона южноамериканец в «Малаге» дважды преодолел отметку в 10 голов за чемпионат. За три сезона в России — 33 мяча в РПЛ. В «Вест Бромвиче», правда, ни разу за три года десятку не выбил (9, 8 и 7 соответственно), но «дрозды» — клуб из второй десятки АПЛ, это тоже нужно учитывать. Да и в проблемном «Ньюкасле» Саломон в премьер-лиге-2018/19 записал на свой счет 11 — это неплохо.

И не потому, что нападающему уже 31 год (а в сентябре исполнится 32). В конце концов, «Манчестер Юнайтед» летом подписал 33-летнего Кавани, а «Милан» сейчас — 34-летнего Марио Манджукича, который так и не доехал до «Локомотива». Рондон может приносить пользу и в этом возрасте, тем более в России.

Вопрос в другом. ЦСКА в прошлом году перешел под контроль ВЭБ, избавившись от долгов. Летом ПФК провел самую дорогую трансферную кампанию в истории, раскошелившись на 30 миллионов евро. Правда, вопросов осталось много. Центрфорварда Адольфо Гайча, купленного за 8,5 миллиона, уже отправили в аренду в «Беневенто». Еще более дорогой крайний нападающий Чидера Эджуке до сих пор видится армейской инкарнацией Квинси Овусу-Обейе и все еще не убедил, что он футболист, а не фристайлер. Центральный защитник Бруно Фукс все это время лечился.

И вот теперь на замену Гайчу выписывают Рондона, который последние полтора года играл в Китае, зарабатывая на безбедную старость себе и своей семье. Венесуэлец, кстати, и там продолжал поражать ворота — 14 голов за 25 матчей в чемпионате в составе «Далянь Ифан». Вместе с ним там, кстати, бегает Марек Гамшик — с таким партнером грех не забивать. Успел Рондон пересечься в Даляне и с Янником Карраско, пока тот зимой 2020-го не вернулся в «Атлетико».

Пример бельгийца показывает, что командировка в Китай — не приговор. Равно как и история с Акселем Витселем. Можно по-быстрому срубить денег, вернуться в Европу и быть там успешным. Но насколько все это сработает в случае с Рондоном и какая у него мотивация?

Но главное даже не это. ЦСКА на протяжении многих лет принципиально не приглашал возрастных исполнителей. Единственными исключениями стали переходы 27-летнего Романа Еременко и 26-летнего Бибраса Натхо летом 2014-го. В возрасте 25 лет красно-синими становились Понтус Вернблум и Марк Гонсалес. Однако в любом случае это не 31, как Рондону. Да, прошлым летом возник вариант с 35-летним Вагнером Лав, но тут особый случай — бразилец давно стал легендой ЦСКА.

Понятно, что армейцы ищут мощного атлетичного центрфорварда, способного собирать в чужой штрафной навесы, прострелы, отскоки и конвертировать преимущество во владении мячом в голы. С Гайчем не получилось, нужен кто-то еще, и Рондон вполне подходит под описанные характеристики, да и РПЛ — знакомая лига для венесуэльца. Он может помочь здесь и сейчас, но не более того. А такой узкий горизонт планирования для ЦСКА нехарактерен и, повторю, нарушает вырабатывавшиеся годами принципы.

В этом смысле переход 21-летнего хавбека Эмиля Бохинена (22 исполнится в марте) — классический армейский трансфер. Норвежец молод, и, даже если у него не получится в Москве, его всегда можно будет продать в Европу и как минимум компенсировать расходы. Во всяком случае, спрос на него, если верить скандинавским СМИ, был.

Ради перехода Бохинена отправлен в аренду в Турцию Кристиан Бистрович — требовалось расчистить легионерскую вакансию в заявке. Норвежец вполне универсален — способен выходить как опорным хавбеком в расстановках 4-2-3-1 и 4-3-3, так и box-to-box. Левша с хорошим пасом. Чистым разрушителем его никак не назовешь. В этом смысле Бохинен по своим характеристикам похож на Данило, чей переход из «Ниццы» так и не случился.