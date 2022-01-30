Жиго подписал контракт с «Марселем», «Зенит» берет форварда «Интернасионала», ЦСКА ведет Шека

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Жиго определился с будущим

Футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе в «Марсель» Самюэля Жиго, при этом остаток сезона футболист проведет в московском клубе на правах аренды. Сложная схема трансфера игрока, у которого, вообще-то, осталось полгода контракта, связана с запретом у «Марселя» на заявку новых футболистов с лета.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник провел в РПЛ 16 матчей, забил 1 гол и отдал одну результативную передачу. Его стоимость Transfermarkt оценивает в 11 миллионов евро.

Алберто в шаге от трансфера в «Зенит»

По информации ESPN, нападающий «Интернасионала» Юри Алберто в ближайшее время станет игроком «Зенита». Как сообщает источник, форвард присоединится к команде на сборе в Португалии. Там 20-летний футболист пройдет медосмотр перед подписанием соглашения. Ожидается, что официально о трансфере объявят на следующей неделе. Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.

ЦСКА может подписать игрока «Лилля»

По информации Metaratings, полузащитник «Лилля» Шека попал в сферу интересов ЦСКА. Отмечается, что москвичам будет непросто вести переговоры с французским клубом и агентом португальского хавбека. Контракт 27-летнего игрока действует до июня 2022 года. В этом сезоне Шека сыграл в лиге 1 15 матчей и забил один мяч.

Кайседо — в «Интере»

Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо перешел в «Интер» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро. До этого 33-летний форвард выступал за «Базель», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Малагу», «Леванте», «Локомотив», «Аль-Джазиру», «Эспаньол» и «Лацио». В текущем сезоне эквадорец принял участие в девяти матчах серии А, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

«Эльче» возьмет Понсе

Как сообщает Cazurreando, форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе близок к переходу в «Эльче». Нападающий уже уехал со сборов московской команды и отправился на прохождение медосмотра. До этого сообщалось, что аргентинцем интересовалась «Венеция». Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне Понсе провел в РПЛ семь матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

«Ракув» ведет Шкурина

По информации Meczyki, нападающий ЦСКА Илья Шкурин может перейти в «Ракув». Поляки уже сделали запрос в московский клуб по поводу трансфера форварда. Они хотят взять футболиста в аренду до конца сезона с правом выкупа за 1 миллион евро. Transfermarkt оценивает Шкурина в 1,2 миллиона евро. Сейчас 22-летний игрок находится в аренде в киевском «Динамо».