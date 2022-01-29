Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Чалов может уйти из ЦСКА

По информации Metaratings, нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Бреста». Форвард дал согласие на трансфер. Армейцы получили запрос по игроку и выдвинули французам свои требования. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 8,5 миллионов евро. В текущем сезоне футболист сыграл 16 матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал две голевые передачи.

«Труа» возьмет Камано

Как сообщает Footmercato, нападающий «Локомотива» Франсуа Камано интересен «Труа». На этой неделе футболист должен приехать во Францию для обсуждения деталей контракта. По некоторым данным, сумма сделки может составить 5,5 миллионов евро. Соглашение 25-летнего вингера с железнодорожниками рассчитано до июня 2024 года. В этом сезоне Камано провел в РПЛ 13 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Влахович — в «Ювентусе»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович стал игроком «Ювентуса». Сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро. По контракту с «зебрами» серб будет зарабатывать семь миллионов в год. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26 с возможностью продления ещё на один. В этом сезоне 22-летний форвард сыграл в Серии А 21 матч, забил 17 мячей и отдал две голевые передачи.

Госенс — в «Интере»

Защитник «Аталанты» Робин Госенс перешел в «Интер». Игрок присоединится к новой команде в ближайшее время. Сделка оформлена в виде аренды с обязательным правом выкупа при выполнении определённых условий. Ранее сообщалось, что эта опция может быть активирована за 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне 27-летний немец принял участие в шести матчах Серии А и забил один мяч.

«Индепендьенте» следит за Гаичем

По информации журналиста Гастона Эдула, нападающий ЦСКА Адольфо Гаич может подписать контракт с «Индепендьенте». Аргентинский клуб уже сделал запрос по поводу трансфера футболиста. Также «красные дьяволы» предложили разделить зарплату 22-летнего форварда между сторонами. Transfermarkt оценивает Гаича в пять миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок, выступая на правах аренды за «Уэску», провел в испанской Сегунде 18 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.