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Сегодня, 08:15

«Брест» следит за Чаловым, Камано может перейти в «Труа», Влахович — в «Ювентусе»

«Брест» следит за Чаловым, Камано может перейти в «Труа
Матвей Морозов
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Чалов может уйти из ЦСКА

По информации Metaratings, нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Бреста». Форвард дал согласие на трансфер. Армейцы получили запрос по игроку и выдвинули французам свои требования. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 8,5 миллионов евро. В текущем сезоне футболист сыграл 16 матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал две голевые передачи.

«Труа» возьмет Камано

Как сообщает Footmercato, нападающий «Локомотива» Франсуа Камано интересен «Труа». На этой неделе футболист должен приехать во Францию для обсуждения деталей контракта. По некоторым данным, сумма сделки может составить 5,5 миллионов евро. Соглашение 25-летнего вингера с железнодорожниками рассчитано до июня 2024 года. В этом сезоне Камано провел в РПЛ 13 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Влахович — в «Ювентусе»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович стал игроком «Ювентуса». Сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро. По контракту с «зебрами» серб будет зарабатывать семь миллионов в год. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26 с возможностью продления ещё на один. В этом сезоне 22-летний форвард сыграл в Серии А 21 матч, забил 17 мячей и отдал две голевые передачи.

Госенс — в «Интере»

Защитник «Аталанты» Робин Госенс перешел в «Интер». Игрок присоединится к новой команде в ближайшее время. Сделка оформлена в виде аренды с обязательным правом выкупа при выполнении определённых условий. Ранее сообщалось, что эта опция может быть активирована за 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне 27-летний немец принял участие в шести матчах Серии А и забил один мяч.

«Индепендьенте» следит за Гаичем

По информации журналиста Гастона Эдула, нападающий ЦСКА Адольфо Гаич может подписать контракт с «Индепендьенте». Аргентинский клуб уже сделал запрос по поводу трансфера футболиста. Также «красные дьяволы» предложили разделить зарплату 22-летнего форварда между сторонами. Transfermarkt оценивает Гаича в пять миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок, выступая на правах аренды за «Уэску», провел в испанской Сегунде 18 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
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  • keepscore.ru
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Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
3
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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