Турецкий клуб следит за Хендриксом, Азмун может уехать в чемпионат Англии, Захарян входит в сферу интересов «Реала»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Хендрикс может покинуть «Спартак»

По информации Ajansspor, полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс попал в сферу интересов «Антальяспора». Представители клуба уже связывались с 26-летним футболистом. Голландец попал в список игроков, которых хотят видеть в турецкой команде. Transfermarkt оценивает Хендрикса в 1,8 миллиона евро. В этом сезоне Йоррит провел 8 матчей в РПЛ и не отличился результативными действиями.

Паттерсон в «Эвертоне»

Защитник «Глазго Рейнджерс» Натан Паттерсон стал игроком «Эвертона». Контракт подписан до лета 2027 года. Сумма сделки составила 12 миллионов фунтов плюс бонусы. В нынешнем сезоне 20-летний латераль принял участие в 6 матчах чемпионата Шотландии и отдал одну голевую передачу.

Пёнтек может вернуться в «Дженоа»

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, нападающий «Герты» Кшиштоф Пёнтек в ближайшее время перейдет в «Дженоа». Сделка может быть оформлена в виде аренды с правом выкупа за 17 миллионов евро. На данный момент 26-летний игрок рассматривает данное предложение. Transfermarkt оценивает форварда в 10 миллионов евро. В текущей кампании Пёнтек провел в бундеслиге 9 матчей и забил один гол.

«Ньюкасл» все ещё хочет подписать Азмуна

По данным Daily Mail, форвард «Зенита» Сердар Азмун имеет все шансы переехать в АПЛ. «Ньюкасл» может перехватить нападающего у «Лиона». Французы не настроены платить за игрока, который летом становится свободным агентом. Иранец может заменить в английском клубе травмированного Каллума Уилсона. Transfermarkt оценивает Азмуна в 25 миллионов евро. В этом сезоне 27-летний игрок принял участие в 15 матчах РПЛ, забил 7 мячей и сделал 1 ассист.

«Реал» продолжает интересоваться Захаряном

По информации El Nacional, мадридский «Реал» всё ещё следит за полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном. Королевский клуб ведёт достаточно много игроков во всем мире, в том числе и 18-летнего россиянина. Представители лидера чемпионата Испании уже встречались и с Арсеном, и с его агентом, утверждают испанцы. Контракт футболиста действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне РПЛ Захарян провел 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.