«Зенит» интересуется форвардом «Фламенго», Динь может перейти в «Челси», «Бавария» следит за Дембеле

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» ведет нападающего «Фламенго»

Как сообщает Sky Sports, форвард «Фламенго» Габриэл Барбоза попал в сферу интересов «Зенита». Также за футболистом следит «Вест Хэм». По данным источника, сине-бело-голубые готовы сразу выкупить игрока за 30 миллионов евро, в то время как англичане настаивают на аренде. Агент 25-летнего бразильца подтвердил факт интереса к своему клиенту со стороны российского клуба. В текущем сезоне Барбоза провел в чемпионате Бразилии 18 матчей, забил 12 мячей и отдал 5 ассистов.

Люка Динь может сменить клуб

По информации Фабрицио Романо, защитник «Эвертона» Люка Динь в ближайшее время определится со своим новым клубом. Возможно, им станет «Челси». Синие пока размышляют над необходимостью трансфера, и до переговоров дело не дошло. Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Люка провел в АПЛ 13 матчей и не отметился результативными действиями.

«Бавария» интересуется Дембеле

Как пишет L'Equipe, полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Баварию». 24-летний футболист все еще не может договориться с каталонцами о новом контракте. А руководство немецкого клуба хочет купить француза, если не переподпишет договор с Кингсли Команом. Контракт Дембеле действует до лета 2022 года. В нынешней кампании Усман принял участие в пяти встречах чемпионата Испании и отдал два ассиста.

Черникова отказались продавать в Бельгию

По информации «Чемпионата», полузащитник «Краснодара» Александр Черников мог перейти в «Антверпен». Бельгийцы предложили «быкам» 5 миллионов евро за опорного хавбека, однако получили отказ. Российский клуб не пожелал расставаться с основным футболистом. Сам Черников также не хотел переезжать в Бельгию. Контракт Александра рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 13 матчей в РПЛ и забил один мяч.