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Сегодня, 07:30

«Боруссия» подписала Зюле, Терехов перешел в «Нефтехимик», форвард «Антверпена» стал игроком «Химок»

«Боруссия» подписала Зюле, Терехов перешел в «Нефтехимик»
Матвей Морозов
Корреспондент
Никлас Зюле.
Фото AFP
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Зюле — в «Боруссии»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле перейдет в «Боруссию». Соглашение вступит в силу со следующего сезона. Мюнхенская команда предлагала футболисту продлить контракт, но он ответил отказом. Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне немец принял участие в 19 матчах бундеслиги и отдал одну голевую передачу.

«Нефтехимик» подписал Терехова

Бывший полузащитник «Динамо» Антон Терехов стал игроком «Нефтехимика». До этого хавбек выступал за «Динамо», «Крылья Советов» и «Тамбов». Transfermarkt оценивает 24-летнего Терехова в 300 тысяч евро.

«Химки» взяли форварда «Антверпена»

Нападающий Дидье Ламкель Зе арендован «Химками» у бельгийского «Антверпена». Соглашение рассчитано до конца сезона. Футболист уже присоединился к команде на сборах в Турции. В этом сезоне 25-летний игрок провел за «Антверпен» восемь матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Гурциева ведут клубы РПЛ

По информации Telegram-канал «Первый спорт», полузащитник «Алании» Батраз Гурциев попал в сферу интересов «Рубина». В игроке заинтересован лично главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Также за футболистом следят «Химки». Контракт 23-летнего хавбека действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне Гурциев сыграл в ФНЛ 23 матча и забил восемь голов.

Никлас Зюле
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Химки
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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