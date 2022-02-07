Кокорин готовится покинуть «Фиорентину», Шакири ждут в МЛС, «Крылья» подписали 12 новичков

«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не найдет ему клуб в России

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Фиорентина» хочет расстаться с Кокориным

По информации La Nazione, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может уйти из клуба. Итальянцы рассчитывают продать форварда по сниженной цене до закрытия в России трансферного окна. Если этого сделать не получится, то «фиалки» будут вынуждены расторгнуть соглашение с 30-летним игроком.

Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в пяти матчах серии А и не отметился результативными действиями.

Шакири покинет «Лион»

По информации Фабрицио Романо, полузащитник «Лиона» Джердан Шакири в ближайшее время станет игроком «Чикаго Файр». 30-летний футболист уже согласовал условия личного контракта. Сумма трансфера составит семь миллионов евро.

До этого хавбек успел поиграть за «Базель», «Ливерпуль», «Баварию» и «Интер».

В текущем сезоне швейцарец провел 11 матчей в лиге 1, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Бруну Виана перейдет в «Химки»

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков заявил «Чемпионату», что защитник «Браги» Бруно Виана действительно может стать игроком подмосковной команды. В ближайшее время футболист должен прибыть на медицинское обследование. Если все пройдет хорошо, то стороны заключат соглашение.

Не исключено, что после подписания договора 27-летний бразилец уйдет в аренду в «Брагу» до конца сезона.

Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.

«Крылья Советов» взяли 12 футболистов

«Крылья Советов» подписали контракт с полузащитником «Химок» Артемом Соколовым. Кроме того, в подмосковный клуб перешли четыре игрока из «Олимпа-Долгопрудного»: Дмитрий Великородный — 21 год, Ян Гудков — 19 лет, Алексей Никитенков — 21 год и Леонид Герчиков — 20 лет.

Также самарцы оформили трансферы из «Чертаново»: Александра Коваленко — 18 лет, Никиты Салтыкова — 17 лет, Никиты Яворского — 20 лет, Никиты Першина — 20 лет, Ильи Грибакина — 18 лет, Егора Панкова — 19 лет и Павла Попова — 19 лет.

По итогам сборы некоторые футболисты попадут в заявку на сезон, а кто-то отправится в аренду.