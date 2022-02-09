Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:30

Ари возобновил карьеру в собственном клубе, «Оренбург» возьмет Хотулева, Макарчук — в «Сочи»

Ари возобновил карьеру в собственном клубе, «Оренбург» возьмет Хотулева
Матвей Морозов
Корреспондент
Ари.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Хотулев может оказаться в «Оренбурге»

Защитник «Зенита» Данила Хотулев в ближайшее время перейдет в «Оренбург» на правах аренды, сообщает «Чемпионат». Соглашение рассчитано на полтора года. У сине-бело-голубых будет право вернуть футболиста в любое трансферное окно. Хотулев — воспитанник «Зенита». В этом сезоне 19-летний россиянин дебютировал за питерцев в чемпионате России.

«Сочи» взял Макарчука

Защитник «Балтики» Артем Макарчук стал игроком «Сочи». Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 450 тысяч евро. До этого футболист выступал за «Луч» и «Факел». В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 24 матчах ФНЛ, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Ари — в «Атлетико Сеаренсе»

Нападающий Ари продолжит карьеру в бразильском «Атлетико Сеаренсе». Форвард — владелец и главный инвестор клуба. Он будет совмещать работу игрока и президента. До этого 36-летний футболист выступал за «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». В сезоне 2020/21 Ари сыграл в РПЛ девять матчей и забил два мяча.

«Истанбул» взял игрока «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Махмуд Хассан Трезеге перешел в «Истанбул» на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в десять миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел в АПЛ один матч и не отметился результативными действиями.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
3
3
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит (информация обновляется)
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Источник: ЦСКА арендует полузащитника Карраскаля у «Ривер Плейта» с опцией выкупа
Главный тренер «Индепендьенте» не заинтересован в аренде Гайча у ЦСКА
Виталий Лисакович: «Дзюба в последнее время начал играть в другой футбол»
Лисакович — о лимите на легионеров: «Если ослабят, начнут тащить иностранцев, россияне толком играть не будут»
Лисакович рассказал, почему решил перейти из «Локомотива» в «Рубин»
Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» подписала Зюле, Терехов перешел в «Нефтехимик», форвард «Антверпена» стал игроком «Химок»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости