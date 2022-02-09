Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Хотулев может оказаться в «Оренбурге»

Защитник «Зенита» Данила Хотулев в ближайшее время перейдет в «Оренбург» на правах аренды, сообщает «Чемпионат». Соглашение рассчитано на полтора года. У сине-бело-голубых будет право вернуть футболиста в любое трансферное окно. Хотулев — воспитанник «Зенита». В этом сезоне 19-летний россиянин дебютировал за питерцев в чемпионате России.

«Сочи» взял Макарчука

Защитник «Балтики» Артем Макарчук стал игроком «Сочи». Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 450 тысяч евро. До этого футболист выступал за «Луч» и «Факел». В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 24 матчах ФНЛ, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Ари — в «Атлетико Сеаренсе»

Нападающий Ари продолжит карьеру в бразильском «Атлетико Сеаренсе». Форвард — владелец и главный инвестор клуба. Он будет совмещать работу игрока и президента. До этого 36-летний футболист выступал за «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». В сезоне 2020/21 Ари сыграл в РПЛ девять матчей и забил два мяча.

«Истанбул» взял игрока «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Махмуд Хассан Трезеге перешел в «Истанбул» на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в десять миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел в АПЛ один матч и не отметился результативными действиями.