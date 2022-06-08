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Сегодня, 08:15

Лучшего бомбардира РПЛ ждут в Азербайджане, экс-защитник ЦСКА может уехать в Англию, «Атлетико» интересуется Дибалой

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Родриго Бекао.
Фото Global Look Press
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пауло Дибала.
Фото AFP
Кристиан Пулишич.
Фото Reuters
Рафинья.
Фото Reuters
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Бывшим защитником ЦСКА интересуются в чемпионате Англии

По информации Tutto Udinese, защитник «Удинезе» Родриго Бекао попал в сферу интересов «Эвертона» и «Тоттенхэма». Итальянцы готовы расстаться с игроком за 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро. В прошедшем сезоне серии А 26-летний бразилец провел 35 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В сезоне-2018/19 Бекао на правах аренды выступал за ЦСКА.

Гамид Агаларов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гамид Агаларов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Агаларова ждут в Азербайджане

По информации Eurostavka, азербайджанский клуб «Сабах» хочет приобрести нападающего «Уфы» Гамида Агаларова. Тренер бакинцев Мурад Мусаев лично заинтересован в трансфере форварда. Если уфимцы продлят соглашение с 21-летним игроком, то могут отдать его в аренду. Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщал, что Агаларов, скорее всего, уйдет из клуба в летнее трансферное окно. В прошедшем сезоне РПЛ футболист сыграл 29 матчей, забил 19 голов и отдал один ассист.

Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала.
Фото AFP

«Атлетико» претендует на Дибалу

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, нападающий Пауло Дибала может перейти в «Атлетико». Тренер испанцев Диего Симеоне заинтересован в приглашении форварда в команду. Сам аргентинец склоняется к трансферу в «Интер». Контракт 28-летнего игрока с «Ювентусом» был рассчитан до лета 2022 года. Футболист уже сообщил, что покинет туринцев после его истечения. В прошедшем сезоне Дибала принял участие в 29 матчах Серии А, забил десять мячей и отдал пять голевых передач.

Рафинья. Фото Reuters
Рафинья.
Фото Reuters

Рафинья отказался от трансфера в АПЛ

По информации Sport.es, нападающий «Лидса» Рафинья Диас может перейти в «Барселону». Как сообщает издание, форвард уже отказался от трансфера в «Ливерпуль», поскольку хочет выступать именно за сине-гранатовых. Англичане готовы отпустить футболиста за 60 миллионов евро. «Барселона» сможет удовлетворить это требование только в том случае, если продаст кого-то из имеющихся игроков. В прошедшем сезоне 25-летний бразилец принял участие в 35 матчах АПЛ, забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.

Кристиан Пулишич. Фото Reuters
Кристиан Пулишич.
Фото Reuters

«Ливерпуль» следит за Пулишичем

По информации TodoFichajes, «Ливерпуль» ведет полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича. «Красные» рассматривают американца в качестве возможной замены Садио Мане. «Синие» готовы продать футболиста за 50 миллионов евро. До этого сообщалось, что Пулишичем интересуются «Ювентус» и «Милан». Соглашение 23-летнего хавбека с лондонцами рассчитано до лета 2024 года.

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Гамид Агаларов
Кристиан Пулишич
Пауло Дибала
Футбол
РПЛ
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Лидс
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Удинезе
ФК Уфа
ФК Челси
ФК Эвертон
Родриго Бекао
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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