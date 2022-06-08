Дзюба, Черышев, Бакаев и еще семь свободных агентов для клубов РПЛ

10 российских звезд, которые после окончания сезона оказались без контракта.

Возраст: 33 года

Последний клуб: «Зенит»

Стоимость*: 6 миллионов евро

Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

22 мая 2022 года 22-й номер «Зенита» в образе Дэдпула объявил об уходе из клуба. Безусловно, это одно из главных событий межсезонья. К следующему клубу Дзюбы (если он окажется за рубежом) будет приковано особое внимание в России. И пока кажется, что Артем продолжит карьеру именно в иностранной команде. Приоритетное направление — Турция. В мае в прессе часто мелькал вариант с «Фенербахче», но в последнее время слухи утихли — может быть, это связано с назначением главным тренером турецкого клуба Жорже Жезуша. В любом случае Дзюба найдет место работы — если не за рубежом, то в России. Правда, однозначно назвать клуб-претендент из РПЛ сейчас сложно.

* Здесь и далее — по версии Transfermarkt.

Возраст: 29 лет

Последний клуб: «Зенит»

Стоимость: 2,5 миллиона евро

Магомед Оздоев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Оздоев трогательно попрощался с Дзюбой в соцсетях, а затем и сам объявил об уходе из «Зенита». При этом сначала Магомед написал Артему, что надеется «еще подвигаться» вместе с ним, а затем и Дзюба ответил то же самое. Это совсем не означает, что оба летом окажутся в одном клубе, но такая вероятность есть. Как сказал «РБ Спорт» агент Оздоева Анзор Гаргаев, у футболиста есть предложения из Европы. Но все-таки хавбека легче представить в РПЛ: например, в «Динамо», ЦСКА, «Сочи» или «Локомотиве».

Возраст: 25 лет

Последний клуб: «Спартак»

Стоимость: 5 миллионов евро

Зелимхан Бакаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сразу после победы «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России Зелимхан Бакаев сообщил «СЭ», что это был его прощальный матч. Воспитанник красно-белых покинул команду по окончании контракта — клуб не предложил ему новый. Теперь его может взять «Зенит» — об этом еще в апреле сообщал Илья Казаков, а в последние недели информацию продвигает «РБ Спорт». Свежий слух появился в понедельник — тот же источник сообщает, что Бакаев подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «3+1». Чемпионам России Зелимхан понадобится, ведь у Малкома нет полноценного дублера. Но что скажут болельщики «Зенита» и «Спартака»?

Возраст: 28 лет

Последний клуб: «Спартак»

Стоимость: 900 тысяч евро

Илья Кутепов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Когда-то болельщики «Спартака» пели: «Наш бог — Илья Кутепов, он в мире всех сильней!» Но по большому счету защитник никогда не играл на топ-уровне. Кутепов отдал «Спартаку» десять лет карьеры, однако в четырех последних сезонах играл очень мало, поэтому клуб решил не продлевать контракт Ильи. Его агент Дамиано Драго недавно подчеркнул в интервью «Чемпионату», что его клиент на сто процентов здоров и ведет переговоры с клубами из России и Турции.

Возраст: 31 год

Последний клуб: ЦСКА

Стоимость: 1,5 миллиона евро

Алан Дзагоев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

К сожалению, имя Дзагоева в последние годы в основном ассоциируется с травмами. Алану правда не везет: повреждения не давали ему раскрыться. В конце мая он ушел из ЦСКА, хотя, как сам признался, собирался заканчивать карьеру в армейском клубе. Но об уходе из футбола речи не идет — в недавнем интервью «Чемпионату» Дзагоев подчеркивает, что продолжит играть и уже даже начал тренироваться по индивидуальной программе. «Алания» из родной Северной Осетии — один из вариантов, но точно не единственный. Его талант будет полезен и кому-нибудь из клубов РПЛ.

Возраст: 31 год

Последний клуб: «Валенсия»

Стоимость: 2,5 миллиона евро

Денис Черышев. Фото Global Look Press

Как известно, Черышев всегда играл только в Испании — там он и получал образование, и вырос в футболиста сборной России. Но, вполне вероятно, летом герой ЧМ-2018 сменит локацию. Его контракт с «Валенсией» истек, а будущее пока не определено. «Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах», — сказал недавно «Известиям» сам футболист. Но в России на Черышева тоже есть спрос, хотя потенциальных работодателей наверняка смущает его история травм.

Возраст: 32 года

Последний клуб: «Краснодар»

Стоимость: 1,5 миллиона евро

Юрий Газинский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Автор первого гола на последнем чемпионате мира отдал «Краснодару» девять лет карьеры. Но Газинский не молодеет, а в последнее время перестал попадать в основу «быков», даже когда их покинули легионеры. «Краснодар» в мае красиво попрощался с Газинским и еще двумя ветеранами — Александром Мартыновичем и Евгением Городовым. Но, скорее всего, Юрий на рынке свободных агентов будет востребован больше них.

Возраст: 38 лет

Последний клуб: «Химки»

Стоимость: 250 тысяч евро

Юрий Жирков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Юрий Валентинович год назад покинул «Зенит» и до зимы оставался без контракта. В январе легенду российского футбола взяли «Химки», но весной Жирков провел только три матча и покинул клуб. Однако карьеру он пока не завершил. Желание играть у Жиркова есть, но проблемы со здоровьем беспокоят его все чаще в последние годы. В августе ему исполнится 39. С одной стороны, если кто-то и подпишет контракт с Юрием Валентиновичем, то будет рисковать. С другой, Жирков может привлечь дополнительную аудиторию на матчи, особенно в провинциальной команде.

Возраст: 33 года

Последний клуб: «Химки»

Стоимость: 500 тысяч евро

Павел Мамаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как и Жирков, Мамаев в январе подписал контракт с «Химками» на полгода и покинул клуб в конце мая. За подмосковную команду хавбек сыграл всего в одном матче — еще в феврале с «Динамо». Вообще Мамаев в последнее время намного чаще появляется в новостях по нефутбольным причинам. И не похоже, что Павел мотивирован так же сильно, как в сезоне-2015/16, когда он в «Краснодаре» заработал 32 очка по системе «гол+пас» и дважды забивал дортмундской «Боруссии».

Возраст: 30 лет

Последний клуб: «Заглембе»

Стоимость: 500 тысяч евро

Евгений Башкиров. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С начала 2020 года воспитанник «Зенита» играл в Польше, но пару месяцев назад «Заглембе» расторг контракт и с Башкировым, и с другим российским полузащитником Ильей Жигулевым. Теперь оба без работы, но полны сил. Вполне вероятно, что летом Башкиров и Жигулев найдут новые команды в РПЛ.