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Сегодня, 11:00

Дзюба, Черышев, Бакаев и еще семь свободных агентов для клубов РПЛ

Гоша Чернов
Корреспондент
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Артем Дзюба, Денис Черышев, Зелимхан Бакаев.
Фото «СЭ»
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»
Магомед Оздоев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Кутепов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Денис Черышев.
Фото Global Look Press
Юрий Газинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгений Башкиров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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10 российских звезд, которые после окончания сезона оказались без контракта.

Артем Дзюба

Возраст: 33 года
Последний клуб: «Зенит»
Стоимость*: 6 миллионов евро

Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

22 мая 2022 года 22-й номер «Зенита» в образе Дэдпула объявил об уходе из клуба. Безусловно, это одно из главных событий межсезонья. К следующему клубу Дзюбы (если он окажется за рубежом) будет приковано особое внимание в России. И пока кажется, что Артем продолжит карьеру именно в иностранной команде. Приоритетное направление — Турция. В мае в прессе часто мелькал вариант с «Фенербахче», но в последнее время слухи утихли — может быть, это связано с назначением главным тренером турецкого клуба Жорже Жезуша. В любом случае Дзюба найдет место работы — если не за рубежом, то в России. Правда, однозначно назвать клуб-претендент из РПЛ сейчас сложно.

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* Здесь и далее — по версии Transfermarkt.

Магомед Оздоев

Возраст: 29 лет
Последний клуб: «Зенит»
Стоимость: 2,5 миллиона евро

Магомед Оздоев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Магомед Оздоев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Оздоев трогательно попрощался с Дзюбой в соцсетях, а затем и сам объявил об уходе из «Зенита». При этом сначала Магомед написал Артему, что надеется «еще подвигаться» вместе с ним, а затем и Дзюба ответил то же самое. Это совсем не означает, что оба летом окажутся в одном клубе, но такая вероятность есть. Как сказал «РБ Спорт» агент Оздоева Анзор Гаргаев, у футболиста есть предложения из Европы. Но все-таки хавбека легче представить в РПЛ: например, в «Динамо», ЦСКА, «Сочи» или «Локомотиве».

Зелимхан Бакаев

Возраст: 25 лет
Последний клуб: «Спартак»
Стоимость: 5 миллионов евро

Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Зелимхан Бакаев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сразу после победы «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России Зелимхан Бакаев сообщил «СЭ», что это был его прощальный матч. Воспитанник красно-белых покинул команду по окончании контракта — клуб не предложил ему новый. Теперь его может взять «Зенит» — об этом еще в апреле сообщал Илья Казаков, а в последние недели информацию продвигает «РБ Спорт». Свежий слух появился в понедельник — тот же источник сообщает, что Бакаев подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «3+1». Чемпионам России Зелимхан понадобится, ведь у Малкома нет полноценного дублера. Но что скажут болельщики «Зенита» и «Спартака»?

Илья Кутепов

Возраст: 28 лет
Последний клуб: «Спартак»
Стоимость: 900 тысяч евро

Илья Кутепов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Кутепов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Когда-то болельщики «Спартака» пели: «Наш бог — Илья Кутепов, он в мире всех сильней!» Но по большому счету защитник никогда не играл на топ-уровне. Кутепов отдал «Спартаку» десять лет карьеры, однако в четырех последних сезонах играл очень мало, поэтому клуб решил не продлевать контракт Ильи. Его агент Дамиано Драго недавно подчеркнул в интервью «Чемпионату», что его клиент на сто процентов здоров и ведет переговоры с клубами из России и Турции.

Алан Дзагоев

Возраст: 31 год
Последний клуб: ЦСКА
Стоимость: 1,5 миллиона евро

Алан Дзагоев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алан Дзагоев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

К сожалению, имя Дзагоева в последние годы в основном ассоциируется с травмами. Алану правда не везет: повреждения не давали ему раскрыться. В конце мая он ушел из ЦСКА, хотя, как сам признался, собирался заканчивать карьеру в армейском клубе. Но об уходе из футбола речи не идет — в недавнем интервью «Чемпионату» Дзагоев подчеркивает, что продолжит играть и уже даже начал тренироваться по индивидуальной программе. «Алания» из родной Северной Осетии — один из вариантов, но точно не единственный. Его талант будет полезен и кому-нибудь из клубов РПЛ.

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Денис Черышев

Возраст: 31 год
Последний клуб: «Валенсия»
Стоимость: 2,5 миллиона евро

Денис Черышев. Фото Global Look Press
Денис Черышев.
Фото Global Look Press

Как известно, Черышев всегда играл только в Испании — там он и получал образование, и вырос в футболиста сборной России. Но, вполне вероятно, летом герой ЧМ-2018 сменит локацию. Его контракт с «Валенсией» истек, а будущее пока не определено. «Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах», — сказал недавно «Известиям» сам футболист. Но в России на Черышева тоже есть спрос, хотя потенциальных работодателей наверняка смущает его история травм.

Юрий Газинский

Возраст: 32 года
Последний клуб: «Краснодар»
Стоимость: 1,5 миллиона евро

Юрий Газинский. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юрий Газинский.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Автор первого гола на последнем чемпионате мира отдал «Краснодару» девять лет карьеры. Но Газинский не молодеет, а в последнее время перестал попадать в основу «быков», даже когда их покинули легионеры. «Краснодар» в мае красиво попрощался с Газинским и еще двумя ветеранами — Александром Мартыновичем и Евгением Городовым. Но, скорее всего, Юрий на рынке свободных агентов будет востребован больше них.

Юрий Жирков

Возраст: 38 лет
Последний клуб: «Химки»
Стоимость: 250 тысяч евро

Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Жирков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Юрий Валентинович год назад покинул «Зенит» и до зимы оставался без контракта. В январе легенду российского футбола взяли «Химки», но весной Жирков провел только три матча и покинул клуб. Однако карьеру он пока не завершил. Желание играть у Жиркова есть, но проблемы со здоровьем беспокоят его все чаще в последние годы. В августе ему исполнится 39. С одной стороны, если кто-то и подпишет контракт с Юрием Валентиновичем, то будет рисковать. С другой, Жирков может привлечь дополнительную аудиторию на матчи, особенно в провинциальной команде.

Павел Мамаев

Возраст: 33 года
Последний клуб: «Химки»
Стоимость: 500 тысяч евро

Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Павел Мамаев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как и Жирков, Мамаев в январе подписал контракт с «Химками» на полгода и покинул клуб в конце мая. За подмосковную команду хавбек сыграл всего в одном матче — еще в феврале с «Динамо». Вообще Мамаев в последнее время намного чаще появляется в новостях по нефутбольным причинам. И не похоже, что Павел мотивирован так же сильно, как в сезоне-2015/16, когда он в «Краснодаре» заработал 32 очка по системе «гол+пас» и дважды забивал дортмундской «Боруссии».

Евгений Башкиров

Возраст: 30 лет
Последний клуб: «Заглембе»
Стоимость: 500 тысяч евро

Евгений Башкиров. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгений Башкиров.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С начала 2020 года воспитанник «Зенита» играл в Польше, но пару месяцев назад «Заглембе» расторг контракт и с Башкировым, и с другим российским полузащитником Ильей Жигулевым. Теперь оба без работы, но полны сил. Вполне вероятно, что летом Башкиров и Жигулев найдут новые команды в РПЛ.

Алан Дзагоев
Артем Дзюба
Денис Черышев
Евгений Башкиров
Зелимхан Бакаев
Илья Кутепов
Магомед Оздоев
Павел Мамаев
Юрий Газинский
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
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