«Атлетико» интересуется Дибалой

Форвард Паула Дибала может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 28-летнего аргентинца претендует «Атлетико». Главный тренер мадридцев Диего Симеоне хочет видеть игрока в своей команде. При этом сам форвард намерен перейти в «Интер».

Соглашение Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года. Форвард уже объявил, что покинет клуб.

В минувшем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.