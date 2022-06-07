Урунов может уйти из «Спартака», «Зенит» близок к подписанию Бакаева, «Бетис» нацелился на Барриоса

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Спартак» хочет расстаться с Уруновым

По информации Metaratings, «Спартак» не заинтересован в сохранении полузащитника Остона Урунова. Как сообщает источник, красно-белые согласны пойти на финансовые уступки ради того, чтобы избавиться от футболиста. Сам Урунов не хочет переходить в другой клуб. Контракт 21-летнего игрока действует до 2025 года. В прошедшем сезоне Урунов, будучи в аренде в «Уфе», провел 16 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Бакаев — в «Зените»

По информации «РБ Спорт», полузащитник Зелимхан Бакаев подпишет соглашение с «Зенитом». Контракт будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на год. В питерском клубе комментировать данную информацию отказались. До этого хавбек ушел из «Спартака» в статусе свободного агента. В этом сезоне россиянин сыграл в РПЛ 26 матчей и отдал шесть результативных передач.

Барриос может покинуть «Зенит»

По информации El Desmarque, «Бетис» рассматривает возможность трансфера полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Как сообщает источник, это будет возможно, если из команды уйдет полузащитник Гидо Родригес. Колумбиец — приоритетная вариант ему на замену. Контракт 28-летнего игрока с «Зенитом» действует до 2026 года. Transfermarkt оценивает Барриоса в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне РПЛ футболист провел 27 матчей и отдал одну голевую передачу.

Де Лигт может оказаться в АПЛ

По информации Tuttosport, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». На сделке настаивает лично главный тренер англичан Эрик тен Хаг. Ранее сообщалось, что голландца также ведет «Челси». Нынешний контракт 22-летнего игрока с «Ювентусом» рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 31 матче серии А, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Ди Мария хочет продолжить карьеру в «Барселоне»

По информации Mundo Deportivo, полузащитник Анхель Ди Мария может стать игроком «Барселоны». В конце этого сезона у 34-летнего аргентинца закончилось соглашение с «ПСЖ». До этого сообщалось, что футболист уже достиг договоренности о контракте с «Ювентусом». Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне он сыграл в чемпионате Франции 26 матчей, забил пять голов и отдал семь голевых передач.