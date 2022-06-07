«Эвертон» и «Тоттенхэм» интересуются бывшим защитником ЦСКА Бекао

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Tutto Udinese.

По информации источника, 26-летним бразильцем интересуются «Тоттенхэм» и «Эвертон». Сообщается, что итальянский клуб готов продать футболиста за 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Бекао забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Бекао выступал за ЦСКА на правах аренды из бразильской «Байи».