«Ливерпуль» рассматривает Пулишича в качестве возможной замены Мане

«Ливерпуль» рассматривает полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича в качестве возможной замены Садио Мане.

Как сообщает TodoFichajes, «Челси» готов продать 23-летнего игрока за 50 миллионов евро.

Ранее информировалось, что Пулишич может продолжить карьеру в «Ювентусе» или «Милане».

Контракт полузащитника с лондонским клубом истекает в июне 2024 года.

В сезоне-2021/22 Пулишич принял участие в 38 матчах «Челси», на его счету 8 голов и 5 результативных передач.