Гамид Агаларов может перейти в азербайджанский «Сабах»

Нападающий «Уфы» и лучший бомбардир прошедшего сезона Тинькофф РПЛ Гамид Агаларов может перейти в азербайджанский клуб «Сабах».

По информации Eurostavka.ru, тренер бакинского клуба Мурад Мусаев лично заинтересован в подписании 21-летнего нападающего. Если «Уфа» продлит контракт с Агаларовым, «Сабах» будет готов взять футболиста в аренду. Также российскому форварду предложат гражданство Азербайджана, чтобы игрок мог выступать за национальную сборную.

В прошедшем сезоне форвард провел за «Уфу» во всех турнирах 33 матча и забил 20 голов.

7 июня генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что Агаларов скорее всего уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

«Уфа» в стыковых матчах уступила «Оренбургу» по сумме двух встреч (2:2, 1:2) и вылетела в Олимп ФНЛ.