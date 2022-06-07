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Гамид Агаларов может перейти в азербайджанский «Сабах»

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Нападающий «Уфы» и лучший бомбардир прошедшего сезона Тинькофф РПЛ Гамид Агаларов может перейти в азербайджанский клуб «Сабах».

По информации Eurostavka.ru, тренер бакинского клуба Мурад Мусаев лично заинтересован в подписании 21-летнего нападающего. Если «Уфа» продлит контракт с Агаларовым, «Сабах» будет готов взять футболиста в аренду. Также российскому форварду предложат гражданство Азербайджана, чтобы игрок мог выступать за национальную сборную.

В прошедшем сезоне форвард провел за «Уфу» во всех турнирах 33 матча и забил 20 голов.

7 июня генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что Агаларов скорее всего уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

«Уфа» в стыковых матчах уступила «Оренбургу» по сумме двух встреч (2:2, 1:2) и вылетела в Олимп ФНЛ.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/agalarov-pereydet-sabah-k-musaevu-i-poluchit-azerbaydzhanskiy-pasport
Гамид Агаларов
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