Рафинья отказался от предложения «Ливерпуля». Вингер хочет продолжить карьеру в «Барселоне»

Нападающий «Лидса» Рафинья Диас отказался от предложения «Ливерпуля». 25-летний бразилец хочет перейти в «Барселону», сообщает Sport.es

Ранее появлялась информация, что «Лидс» надеется выручить до 60 миллионов фунтов стерлингов за игрока. Однако каталонский клуб не сможет позволить себе бразильца, пока не продаст кого-нибудь из имеющихся игроков.

В минувшем сезоне Рафинья провел 35 матчей за «Лидс», в которых забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.