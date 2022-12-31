Роналду перешел в «Аль-Наср», Лантратов — в «Локо», «Реал» ведет вундеркинда «Боруссии»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Лантратов стал игроком «Локомотива»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов подписал контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Голкипер будет выступать под 22-м номером.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел за «Химки» 14 матчей, пропустил 25 голов и отыграл три встречи на ноль. Transfermarkt оценивает голкипера в 1,8 миллиона евро.

Беллингем может оказаться в «Реале»

По информации ESPN , «Реал» определился с ценой, которую в состоянии заплатить за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По данным источника, мадридский клуб готов перечислить в Дортмунд более 100 миллионов евро для подписания 19-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что на данный момент английский футболист склоняется к переходу в «Манчестер Сити» и намерен присоединиться к команде Гвардиолы, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Реала».

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Роналду перешел в «Аль-Наср»

Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». Сделку официально подтвердил клуб из Саудовской Аравии. Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что соглашение рассчитано на два года.

«Я в восторге от нового опыта в новой лиге и новой стране, проект «Аль-Насра» меня очень вдохновляет. Рад присоединиться к своим одноклубникам и помочь команде добиться большего успеха», — приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

37-летний португалец является свободным агентом с 22 ноября 2022 года. Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

Вебер близок к трансферу в «Лидс»

По информации Salzburger Nachrichten , защитник «Зальцбурга» Максимилиан Вебер в четверг прошел медицинское обследование в «Лидсе» в преддверии январского трансфера.

Ожидается, что о переходе 24-летнего игрока будет объявлено в ближайшие дни. Австрийский футболист перешел в «Зальцбург» летом 2019 года из «Севильи». Его контракт действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

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