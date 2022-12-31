Роналду перешел в «Аль-Наср», Лантратов — в «Локо», «Реал» ведет вундеркинда «Боруссии»
Лантратов стал игроком «Локомотива»
Вратарь «Химок» Илья Лантратов подписал контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Голкипер будет выступать под 22-м номером.
В этом сезоне 27-летний вратарь провел за «Химки» 14 матчей, пропустил 25 голов и отыграл три встречи на ноль. Transfermarkt оценивает голкипера в 1,8 миллиона евро.
Беллингем может оказаться в «Реале»
По информации ESPN, «Реал» определился с ценой, которую в состоянии заплатить за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По данным источника, мадридский клуб готов перечислить в Дортмунд более 100 миллионов евро для подписания 19-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что на данный момент английский футболист склоняется к переходу в «Манчестер Сити» и намерен присоединиться к команде Гвардиолы, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Реала».
Беллингем выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Роналду перешел в «Аль-Наср»
Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». Сделку официально подтвердил клуб из Саудовской Аравии. Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что соглашение рассчитано на два года.
«Я в восторге от нового опыта в новой лиге и новой стране, проект «Аль-Насра» меня очень вдохновляет. Рад присоединиться к своим одноклубникам и помочь команде добиться большего успеха», — приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.
37-летний португалец является свободным агентом с 22 ноября 2022 года. Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.
Вебер близок к трансферу в «Лидс»
По информации Salzburger Nachrichten, защитник «Зальцбурга» Максимилиан Вебер в четверг прошел медицинское обследование в «Лидсе» в преддверии январского трансфера.
Ожидается, что о переходе 24-летнего игрока будет объявлено в ближайшие дни. Австрийский футболист перешел в «Зальцбург» летом 2019 года из «Севильи». Его контракт действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
«Челси» ведет Фернандеса
Как сообщает Фабрицио Романо, «Челси» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. Известно, что 21-летний аргентинец уже дал предварительное согласие на переход в лондонский клуб. «Бенфика» требует от «Челси» 120 миллионов евро — сумму, прописанную в контракте футболиста в виде отступных, однако синие рассчитывают снизить ценник в ходе переговоров. Отмечается, что ни «Ливерпуль», ни «Манчестер Юнайтед», которые считаются претендентами на полузащитника, еще не делали официальных предложений. Transfermarkt оценивает Фернандеса в 55 миллионов евро.