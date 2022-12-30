«Зенит» подпишет Ду Кейроса из «Коринтианса», «Спартак» ведет игрока сборной Марокко, Шомуродов — в «Торино»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Эль-Ямик может перейти в «Спартак»

Агент Андреа Д'Амико, который представляет интересы защитника «Вальядолида» и сборной Марокко Джавада Эль-Ямика, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в России.

«Да, «Спартак» действительно хочет подписать Эль-Ямика», — сказал агент Sport24. Ранее Д'Амико опроверг сообщения о том, защитник может оказаться в «Локомотиве». Действующий контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 1,2 миллиона евро.

«Торино» продолжает переговоры с Шомуродовым

По информации Sky Sport Italia, «Торино» все еще заинтересован в приобретении нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова. Как сообщает источник, игрок может перейти в туринский клуб уже в это зимнее трансферное окно. Руководство команды рассматривает Шомуродова в качестве замены выбывшему из-за травмы нападающему Пьетро Пеллегри. Ранее сообщалось, что 27-летним форвардом также интересуются «Фиорентина» и «Сампдория». Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press

Кейрос перейдет в «Зенит»

По данным «РБ Спорт», полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос перейдет в «Зенит» летом 2023 года. Сделка полностью согласована — питерский клуб будет владеть 90 процентами прав на игрока. Контракт с 22-летним бразильцем рассчитан на пять лет, футболист и клубы уже подписали предварительные документы.

Transfermakt оценивает Ду Кейроса в пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в составе «Коринтианса» в чемпионате Бразилии и не отличился результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца 2025 года.

Грилиш — в «Милане»?

«Манчестер Сити» не против перехода Джека Грилиша в «Милан». Как сообщает Calciomercato, английский клуб готов отдать 27-летнего игрока для того, чтобы заполучить вингера итальянской команды Рафаэля Леау. Однако, по данным источника, «Милан» не удовлетворен текущей формой Грилиша, а это значит, что вингеру необходимо произвести впечатление в ближайшие месяцы, чтобы обмен все-таки состоялся. Контракт футболиста с «Сити» действует до 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

Джек Грилиш. Фото Global Look Press

Кессье заинтересовал «Тоттенхэм»

По данным Sport.es, «Барселона» может продать полузащитника Франка Кессье в «Тоттенхэм». Английский клуб предложил за 26-летнего игрока 15 миллионов евро. Каталонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость, поэтому могут продать ивуарийца, если их устроит сумма трансфера. Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне хавбек провел в составе команды 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.