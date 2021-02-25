Промес в «Спартаке», вратарь «Краснодара» переходит в «Сочи»

Обзор новостей и слухов перед последним днем трансферного окна.

Промес официально вернулся в «Спартак»

«Спартак» официально объявил о трансфере полузащитника «Аякса» Квинси Промеса. 29-летний нападающий вернулся в московский клуб спустя два года. «Привет! Я еду домой», — обратился Промес к болельщикам. Игрок выбрал себе 24 номер, под которым начинал свою карьеру за красно-белых. Клуб из Нидерландов объявил о финансовых подробностях данного перехода. Так, «Спартак» заплатит за Промеса 8,5 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 11 миллионов.

Кроме того, «Спартак» исключил из своей заявки полузащитника команды Педру Рошу. По информации «СЭ», приоритетным вариантом для московского клуба является продажа 26-летнего бразильца. Вероятнее всего, футболист вернется на родину.

Вратарь «Краснодара» переходит в «Сочи»

23-летний вратарь «Краснодара» Денис Адамов перейдет в «Сочи», сообщает «Чемпионат». В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за «Краснодар-2», который выступает в ФНЛ. Напомним, летом прошлого года вратарь был близок к переходу в «Зенит», однако клуб из Санкт-Петербурга в последний момент отказался от сделки.

А вот 27-летний голкипер «Ростова» Егор Бабурин, напротив, пополнит состав «быков», сообщает «РБ-Спорт». Сегодня об аренде футболиста должны объявить официально. Данное решение связано с травмой основного вратаря команды Матвея Сафонова, а также неуверенной игрой в последних матчах 35-летнего Евгения Городова. Напомним, Сафонов не играл за «Краснодар» на зимних сборах команды. Вратарь получил травму в декабре на тренировке перед матчем Лиги чемпионов с «Челси».

Полузащитник «Динамо» перейдет в «Тамбов»

По информации «Матч ТВ», 23-летний полузащитник «Динамо» Антон Терехов близок к переходу на правах аренды до конца сезона в «Тамбов». Стороны близки к соглашению. В текущем сезоне футболист провел на поле семь матчей, в которых отметился одной голевой передачей.