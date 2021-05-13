Приводим оценки и высказывания местных СМИ.

В среду «Аталанта» дома победила «Беневенто» со счетом 2:0 в 36-м туре серии А, и теперь команде Джана Пьеро Гасперини остается набрать всего три очка в двух оставшихся турах, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Следующим соперником клуба из Бергамо станет «Дженоа», а затем предстоит встреча с «Миланом».

Алексей Миранчук в игре с «Беневенто» появился на поле на 66-й минуте, заменив Муриэля. Ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport поставило россиянину довольно высокую оценку 6,5. Комментарий к ней оказался кратким: «Поучаствовал в голевой атаке, на нем много раз фолили, но футболист жив». Украинец Руслан Малиновский, на 22-й минуте сделавший результативную передачу на открывшего счет Муриэля, также получил 6,5, а наивысший балл заработал швейцарский хавбек «Аталанты» Фройлер — 7,5. А вот форвард «Беневенто» Гайч, правами на которого владеет ЦСКА, матч провалил: у него 14 потерь и жалкие 5,0 от La Gazzetta.

Оценка региональной L'Eco di Bergamo совпала с мнением La Gazzetta — Миранчук также заработал 6,5. «И в этот раз русский хорошо вышел на замену. Запустил голевую атаку своим грамотным движением, высвободив Сапату. Заработал опасный штрафной удар вблизи от ворот. Заканчивал матч в роли центрального нападающего». Наивысший балл от L'Eco di Bergamo получил тот же Фройлер — 8,0. Малиновскому издание поставило 7,0. Гайч из «Беневенто» не впечатлил и это СМИ — 5,0.

— Как вам Миранчук? — спрашиваю Эудженио Соррентино, главного редактора бергамского Terzo Tempo Sport Magazine, который наблюдал за встречей с трибуны стадиона.

— Только Алексей вошел в игру, как при его участии сразу же состоялся второй гол «Аталанты». Так что Миранчук продолжает использовать те шансы, которые предоставляет ему Гасперини. При этом тренер продолжает заявлять, что в его распоряжении должны быть 15-16 футболистов, составляющих основную обойму. Русский в нее входит. И пока ничего не говорит о том, что Алексей покинет Бергамо перед началом следующего сезона.

— Лучший игрок «Аталанты» на последнем отрезке этого чемпионата Италии — Малиновский?

— Руслан выглядит здорово, тут и спорить нечего. И вся полузащита смотрится мощно. А сколько при этом забивает Муриэль! И насколько хорош в обороне центральный защитник Ромеро! Думаю, что 19 мая в финале Кубка Италии у «Аталанты» есть высокие шансы на победу против «Ювентуса».

— Что скажете о выступлении форварда «Беневенто» Гайча?

— Аргентинец выглядел очень слабо. Просто никакой! И в целом «Беневенто» произвел удручающее впечатление. По итогам первого круга команда Пиппо Индзаги смотрелась неплохо и совсем не считалась кандидатом на вылет из серии А. Между тем теперь она очень близка к тому, чтобы вместе с «Кротоне» и «Пармой» отправиться в низший дивизион.