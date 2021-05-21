Настоящий мавзолей выброшенных миллионов.

Все больше намеков на то, что жирные времена в футболе подходят к концу. Хотя это лето наверняка все еще будет жарким в плане трансферов. Кильян Мбаппе, Эрлинг Холанн, Джейдон Санчо, не исключено, что Антуан Гризманн, возможно, Криштиану Роналду — это только то, что лежит на поверхности и сразу приходит в голову. Наверняка будут и другие саги. Пара-тройка громких трансферных бомб, начиненных минимум сотней миллионов евро, обязательно разорвется.

Другой вопрос, будут ли это истории со счастливым концом. Здесь мы не берем агентов, родителей и прочих представителей — они всегда в шоколаде. Речь про игроков и клубы, потратившие на них огромные суммы.

В этом есть сомнения. Удивительно, но самые громкие и дорогие трансферы в итоге если не оказываются эпическим провалом, то как минимум вызывают вопросы и сомнения. А попаданий в десятку по факту оказывается не так уж и много.

Ниже — 15 самых дорогих трансферов в истории футбола.

15. Френки де Йонг

Когда: 2019 год

Из «Аякса» в «Барселону»

Сумма — 86 миллионов евро*

* Здесь и далее — по версии Transfermarkt.de

С «Аяксом» полузащитник выиграл чемпионат и Кубок Голландии, а также весной 2019-го дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Со сборной де Йонг стал финалистом Лиги наций. «Барселона» не пожалела денег на креативного футболиста.

Первый сезон в каталонском клубе нельзя назвать удачным, но при Роналде Кумане де Йонг раскрылся. В свои 24 года он стал незаменимым игроком в «Барселоне». В нынешнем сезоне в его активе пять голов и семь результативных передач в 50 матчах сезона. Если бы Куман не использовал де Йонга в центре защиты, как это часто случалось из-за травм профильных защитников, результативных действий могло бы быть еще больше.

Очевидно, что затеваемая этим летом в «Барселоне» масштабная перестройка не коснется голландца — на него рассчитывают в долгосрочной перспективе.

Оценка «СЭ»: 6 из 10.

14. Харри Магуайр

Когда: 2019 год

Из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед»

Сумма — 87 миллионов евро

После распада многолетней связки Рио Фердинанда и Неманьи Видича в центре обороны в «Манчестер Юнайтед» играли, кажется, все кому не лень.

Переход Магуайра из «Лестера» можно назвать едва ли не первым удачным шагом в сторону возвращения былой стабильности. За него даже переплатили, купив его на 37 миллионов дороже рыночной стоимости.

Магуайр сразу стал лидером и капитаном клуба, почти за два года не пропустив ни минуты в чемпионате Англии. В нынешнем сезоне АПЛ 28-летний защитник провел 34 игры, забил два мяча и отдал одну передачу. 13 из 34 матчей при нем «Манчестер Юнайтед» завершил без пропущенных мячей. К сожалению, в игре с «Астон Виллой» 9 мая Магуайр получил травму лодыжки, которая оставит его без Евро-2020.

87 миллионов — это, конечно, много, но в данном случае такая сумма кажется оправданной. За Виргила ван Дейка «Ливерпуль» заплатил немногим меньше, но голландец все всем доказал.

Оценка «СЭ»: 7 из 10.

13. Неймар

Когда: 2013 год

Из «Сантоса» в «Барселону»

Сумма — 88,2 миллиона евро

Неймар был звездой международного масштаба с самого детства. Его переход в европейский топ-клуб называли лишь вопросом времени. В 2013 году бразилец пополнил состав «Барселоны». В каталонской команде Неймар составил убойное трио с Лео Месси и Луисом Суаресом, которое наводило ужас на Европу на протяжении нескольких лет. За четыре года Неймар взял с «Барселоной» 9 трофеев, включая Лигу чемпионов. В 2017 году вингер захотел «выйти из тени Месси» и покинул команду.

И пусть сама сделка получилась довольно мутной — настолько, что ею заинтересовались даже правоохранительные органы, — вопросов к полезности трансфера нет.

Оценка «СЭ»: 9 из 10.

12. Гонсало Игуаин

Когда: 2016 год

Из «Наполи» в «Ювентус»

Сумма — 90 миллионов евро

В сезоне-2015/16 Игуаин привел «Наполи» ко второму месту в серии А и повторил рекорд турнира по забитым мячам (36 голов), благодаря чему приблизил себя к статусу легенды неаполитанского клуба. Все испортил последующий переход в «Ювентус», который заплатил за 28-летнего нападающего 90 миллионов евро.

Первый сезон в Турине у Игуаина получился довольно удачным: 32 мяча в 55 играх во всех турнирах, чемпионство и победа в Кубке Италии, финал Лиги чемпионов, где, правда, случился разгром от «Реала» (1:4). Но за три следующих года аргентинец забил в «Ювентусе» столько же, сколько за первый. «Старая Синьора» пыталась спихнуть нападающего в «Милан» и «Челси», но те не выкупали Игуаина после аренд. В сентябре 2020 года 32-летний форвард ушел в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

Оценка «СЭ»: 4 из 10.

11. Криштиану Роналду

Когда: 2009 год

Из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

Сумма — 94 миллиона евро

Переход Роналду в «Реал» можно назвать не только самым успешным в истории клуба, но и одним из лучших трансферов в истории футбола. По меркам 2009 года 94 миллиона евро были заоблачной суммой. На тот момент это был рекордный трансфер, но никто из участников сделки не пожалел.

«Манчестер Юнайтед» получил огромные деньги и еще несколько лет доминировал в Англии и был одним из лучших в Европе. «Реал» выиграл четыре Лиги чемпионов и значительно увеличил и без того крупную фанбазу, а Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба, взял четыре «Золотых мяча» и подарил миру великое противостояние с Месси.

Оценка «СЭ»: 10 из 10.

10. Гарет Бэйл

Когда: 2013 год

Из «Тоттенхэма» в «Реал»

Сумма — 101 миллион евро

Главной трансферной сагой лета 2013 года был вовсе не переход Неймара, а потенциальный переезд Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал». Тогда валлиец был очень хорош, но болельщики не могли поверить, что за него заплатят больше, чем за Криштиану Роналду. Ко всеобщему удивлению, так и произошло.

Карьера Бэйла в «Реале» довольно противоречива. Эмоции от его игры движутся по синусоиде от «наследник Криштиану» до «бесполезный гольфист». Последние три года лучше стереть из памяти, а «Реалу» предстоит и этим летом придумывать, что делать с валлийцем с его колоссальной зарплатой. С другой стороны, два победных гола в финалах Лиги чемпионов (в Киеве-2018 вообще был дубль) и тот самый забег в финале Кубка Испании-2014 из истории не вычеркнешь.

Оценка от «СЭ»: 7 из 10.

9. Поль Погба

Когда: 2016 год

Из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

Сумма — 105 миллионов евро

История Поля Погба заставила людей восхищаться сообразительностью руководства «Ювентуса». В 2012 году 19-летний перспективный француз не впечатлил «Манчестер Юнайтед» настолько, чтобы ему предложили новый контракт на тех условиях, что хотел игрок. «Ювентус» дал шанс Погба, а полузащитник воспользовался этой возможностью по максимуму. Уже в конце своего дебютного сезона в итальянском клубе Погба получил вызов в сборную.

В 2016 году «МЮ» решил вернуть своего воспитанника, который являлся одним из самых дорогих футболистов мира и лидером «Ювентуса». В итоге переход Погба стал самым дорогим трансфером в истории на тот момент, пусть его рекорд в 105 миллионов евро продержался всего лишь год.

Отрабатывает ли француз эти деньги? Уже сам факт наличия этого вопроса говорит, что здесь что-то не так. Причем довольно серьезно.

Оценка «СЭ»: 5 из 10.

8. Эден Азар

Когда: 2019 год

Из «Челси» в «Реал»

Сумма — 115 миллионов евро

В 2019 году Азар считался одним из лучших футболистов мира, лидером «Челси» и сборной Бельгии. Его стиль игры казался отличным дополнением для атаки мадридской команды, но травмы и лень самого Азара помешали ему раскрыться. А главное, нет и намека на возрождение.

Оценка «СЭ»: 3 из 10.

7. Криштиану Роналду, 2018 год (из «Реала» в «Ювентус»), 117 миллионов евро.

Второй трансфер Роналду в этом списке невозможно сравнить с первым по эффективности. Португалец переходил из «Реала» в «Ювентус» в 33 года в статусе одного из лучших футболистов в истории. Во многом это была имиджевая история: президент «Старой синьоры» Андреа Аньелли хочет сделать из клуба глобальный развлекательный бренд, а для этого нужны фигуры масштаба Криштиану с его огромной персональной фан-базой.

Но в спортивном плане все довольно печально. Да, Роналду много забивает, побил очередные рекорды и в этом году выиграет бомбардирскую гонку в серии А. Но в Лиге чемпионов «Ювентус» трижды провалился с Криштиану. Вылеты от «Аякса», «Лиона» и «Порту» — непозволительная роскошь для одной из лучших команд Европы.

Оценка «СЭ»: 6 из 10.

6. Антуан Гризманн

Когда: 2019 год

Из «Атлетико» в «Барселону»

Сумма — 120 миллионов евро

Гризманн в «Атлетико» дважды становился третьим в голосовании за «Золотой мяч». Конечно же, учитывалась его прекрасная игра в сборной Франции, но и в клубе он был хорош, выводя «матрасников» в финал Лиги чемпионов.

В «Барселоне» Гризманн будто потерял уверенность в себе. Он отрабатывает в обороне за двоих, если не за троих, участвует в построении атак, но вот в завершающей стадии все куда же, чем было в «Атлетико». 34 гола и 16 передач в 98 матчах и регулярные провалы в топ-матчах — это не то, чего ждут от одного из лучших футболистов мира.

Оценка «СЭ»: 5 из 10.

5. Жоау Феликс

Когда: 2019 год

Из «Бенфики» в «Атлетико»

Сумма — 127,2 миллиона евро

Юный португалец провел в «Бенфике» отличные... полгода. С 6 января 2019-го и до конца сезона-2018/19 Феликс забил 14 мячей и отдал восемь передач в 19 матчах чемпионата Португалии и сделал хет-трик в четвертьфинале Лиги Европы с «Айнтрахтом» (4:2 и 0:2).

Но, каким бы талантливым ни был Феликс, «Атлетико» заплатил за него 127,2 миллиона евро. Вероятно, эти вложения окупятся в будущем, но два сезона в Мадриде получились довольно средними. Показательно, что к первому с 2014 года чемпионскому титулу «матрасников» ведет не он, а 33-летний Луис Суарес.

Оценка «СЭ»: 5 из 10.

4. Усман Дембеле

Когда: 2017 год

Из «Боруссии» Д в «Барселону»

Сумма — 135 миллионов евро

Дембеле очень хотел в «Барселону», и его трансфер сопровождался скандалом: юный француз отказывался тренироваться, поскольку «Боруссия» не хотела отпускать его. После затяжных переговоров капризного вингера выкупили за 135 миллионов евро.

?? #DembeleDay

? @Dembouz ya ha firmado su contrato como nuevo jugador del Bar?a pic.twitter.com/etTE4YjwL3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 28, 2017

За почти четыре года в «Барселоне» он запомнился травмами, нарушениями режима и плохой реализацией моментов. Сейчас Дембеле 24 года, на его карьере рано ставить крест, но... пока это провал.

Оценка «СЭ»: 4 из 10.

3. Филиппе Коутинью

Когда: 2018 год

Из «Ливерпуля» в «Барселону»

Сумма — 135 миллионов евро

Лидер «Ливерпуля» Филиппе Коутинью думал, что перерос команду Юргена Клоппа, и ушел за трофеями в «Барселону». Трофеи он выиграл, но в качестве запасного игрока «Баварии», куда он отправился в аренду. «Ливерпуль» тоже не пожалел, продав свою звезду. Новые лидеры привели красных к победе в Лиге чемпионов и к долгожданному титулу АПЛ. Что касается самого Коутиньо, то за три года он подешевел в три раза, а от статуса лидера «Барселоны» так же далек, как и Усман Дембеле.

Оценка «СЭ»: 3 из 10.

2. Кильян Мбаппе

Когда: 2018 год

Из «Монако» в «ПСЖ»

Сумма — 145 миллионов евро

Воспитанник «Монако» провел великолепный сезон-2016/17 в составе первой команды. Мбаппе в свои 18 лет довел монегасков до полуфинала Лиги чемпионов и сверг Париж с французского трона. «ПСЖ» такой наглости не потерпел и тут уже арендовал юнца. Через год парижане обогатили «Монако» на 145 миллионов евро.

За четыре года в Париже Мбаппе забил 130 мячей и отдал 60 результативных передач в 169 матчах. Статистика, напоминающая цифры Месси или Роналду. Посмотрим, выйдет ли у Мбаппе сделать что-то похожее в более сильном чемпионате, куда он рано или поздно отправится.

Оценка «СЭ»: 7 из 10.

1. Неймар

Когда: 2017 год

Из «Барселоны» в «ПСЖ»

Сумма — 222 миллиона евро

Неймар хотел выйти из тени Месси и стать лучшим в мире, но у него не получалось сделать это, играя в одной команде с аргентинцем. Бразилец захотел покинуть «Барселону», но каталонцы ждали заоблачной компенсации.

В контракте Неймара был прописана сумма отступных в 222 миллиона евро. Парижане перевели эти деньги бразильцу, и тот сам выкупил контракт, чтоб позднее подписать соглашение с «ПСЖ».

Получили ли Неймар и «ПСЖ» то, что хотели? Вряд ли. Пока бразилец — первый парень на деревне, а все многочисленные командные и индивидуальные титулы мало кого волнуют. А главные инфоповоды — это скандалы или светская хроника. Безусловно, Неймар здорово помог «ПСЖ» в плане построения бренда и других маркетинговых делах. Но стоит ли работа маркетолога 222 миллиона евро?

Оценка «СЭ»: 5 из 10.

Сколько получается безоговорочно успешных сделок? Пожалуй, только две — переход Роналду из «МЮ» в «Реал» и трансфер Неймара из «Сантоса» в «Барселону». Нет особых вопросов к Мбаппе, пусть он и не дотащил «ПСЖ» до победы в Лиге чемпионов. Но большую часть потраченных на его контракт средств удастся отбить при продаже.

Безусловно, это субъективная оценка, но если посчитать средний балл, который «СЭ» выставил топ-15 трансферов, то получится 5,7. Согласитесь, так себе оценка для крупнейших сделок, которые, по идее, должны быть тщательно просчитаны. Если же взять топ-10, то тут ситуация еще хуже — 5,0. Можно, конечно, оценивать карьеру Неймара в Париже выше, равно как и трансфер Жоау Феликса, но сути дела это особо не меняет.

Как вариант, можно все свалить на безумие и некомпетентность экс-президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу, который организовал переходы Гризманна, Дембеле и Коутинью. Но это слишком просто. Тем более что если выйти за пределы топ-15, то там хватает нелепых трансферов за 70-80 миллионов евро вроде покупки «Арсеналом» Николя Пепе. Слишком уж много легких денег было на рынке, который рос как на дрожжах все 2010-е.

Неудивительно, что почти всем менеджерам сорвало голову.

Да, все идет к тому, что эта глупая гонка вооружений скоро закончится: телеконтракты ужимаются, непонятно, когда зрители в полном объеме вернутся на трибуны, долги растут, все больше новостей из топ-клубов с просьбами к игрокам ужаться по зарплатам, премиальным и так далее. Но от необходимости расхлебывать нынешние траты все равно никуда не деться.